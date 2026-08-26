Llorca pide al Gobierno repatriar a los menores de Ceuta: "Donde mejor están es con sus padres"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido al Gobierno de España que establezca "mecanismos" para repatriar a los menores que llegaron a Ceuta hace casi un mes ya que, ha defendido, "donde mejor está un menor es con sus padres". El jefe del Consell no se ha negado a que la C. Valenciana acoja a algunos de ellos si así lo ordena el Ejecutivo central, ya que está obligado por ley, pero ha puesto reparos, alertando de que los centros valencianos están "desbordados".

Durante una visita al hospital Doctor Peset de València, Pérez Llorca ha asegurado que los centros de menores de la C. Valenciana se encuentran a un 200 % de su capacidad y que así "es difícil poder acoger a más gente", ya que no se les puede "atender como merecen". "Lo más importante es que estén con sus familias y que el Gobierno establezca los mecanismos necesarios para la repatriación" de estos menores. Algo que no se puede hacer con la legislación actual, especialmente cuando se trata de menores no acompañados.

El president, a quien Vox ya ha recordado que debe "cumplir sus compromisos" que según los de Santiago Abascal pasa por no acoger a estos niños y niñas, no ha querido concretar si acatarán el reparto que previsiblemente decretará el Gobierno entre los territorios. Ha señalado que esa decisión se tomará tras la Conferencia Sectorial prevista para este jueves entre el Ejecutivo central y las autonomías. La C. Valenciana sí que asistirá, a diferencia de otros gobiernos regionales que el PP gobierna con Vox, como Aragón, Extremadura o Castilla y León.

"Mañana se abordará. Yo describo hechos. Los centros están al 200 %, no están preparados ni tenemos el personal para poder atenderles como merecen. Donde mejor está un menor es con sus padres", ha insistido el popular.

Pérez Llorca tampoco ha querido concretar si la Generalitat recurrirá estos posibles traslados de menores, como ya hizo en anteriores ocasiones, si bien ha exigido el mismo trato que a otras comunidades. Según el president, en crisis anteriores "algunas comunidades dijeron que no querían recibir y el Gobierno cumplió. Ahora creo que algunas como Euskadi o Cataluña han dicho que no los recibirán. Lo que no quiero es que el Gobierno mercadee con estas personas, porque eso sí es racista".

El jefe del Consell ha pedido "no especular" y esperar a la reunión de este jueves. En todo caso, ha avanzado que "si alguna comunidad dice que no quiere [acoger a menores], tendrá que justificarlo. Y si es porque no caben, aquí tampoco".

Críticas a la "descoordinación" del Gobierno

Al margen, el president ha criticado la "descoordinación" del Gobierno durante esta crisis en Ceuta, a quien ha pedido "sentido común" y "altura de miras". Pérez Llorca ha reclamado que la Unión Europea "se tiene que involucrar en la solución", pero ha remarcado que para eso los gobiernos comunitarios "tienen que ser uniformes en la política migratoria". Sin embargo, a su juicio, "el Gobierno ha actuado de forma independiente, sin atender esas peticiones y recomendaciones", lo que ha sido "uno de los problemas".

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Según ha abundado, esa falta de unidad de acción se vio este martes con las versiones cruzadas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre si el CNI tenía o no información previa del asalto. "Es la primera vez que veo un comunicado del Gobierno desautorizando al propio Gobierno", ha indicado, remarcando que "parecen gobiernos distintos".