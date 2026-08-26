Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaEnrique Clemente - UD Las PalmasViviendas tuteladas de León y CastilloCatana en Las AlcaravanerasReyerta en La IsletaPatrullera CanariasAsteroide del tamaño de una guagua
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026.

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado de la Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026 es: 7, 12, 25, 26, 33 y 40 siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 8. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el jueves 27 de agosto, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. Como Pedro por su casa: utiliza una puerta sin permiso para acceder desde su terraza a la piscina comunitaria
  3. El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas
  4. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  5. El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que triunfa con sus carnes a la brasa a pocos pasos de Las Canteras
  6. Localizan tres coches robados en un camino de tierra de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Canarias: más de un millón de ocupados conviven con 817.800 inactivos, un 41,1% de la población en edad de trabajar
  8. Hay perros de la Policía Local ladrando a casi todas horas': vecinos de Las Palmas de Gran Canaria recogen firmas para volver a dormir

LaLiga EA Sports: Real Madrid - Real Sociedad, en imágenes

LaLiga EA Sports: Real Madrid - Real Sociedad, en imágenes

Canarias busca donantes 'fieles': siete de cada diez acuden solo una vez al año

Canarias busca donantes 'fieles': siete de cada diez acuden solo una vez al año

"En Siete Puertas siempre hemos presumido de tener las puertas abiertas y de ser una gran familia"

"En Siete Puertas siempre hemos presumido de tener las puertas abiertas y de ser una gran familia"

El Girona, próximo rival de la UD Las Palmas: el ocaso de un equipo en descomposición que jugó la Champions hace dos años

El Girona, próximo rival de la UD Las Palmas: el ocaso de un equipo en descomposición que jugó la Champions hace dos años

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

El repunte de la oferta reanima el mercado inmobiliario canario

El repunte de la oferta reanima el mercado inmobiliario canario

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

El PSOE lleva a los juzgados al Gobierno de Canarias por su negativa a informar sobre los beneficiarios de ayudas por el volcán en La Palma

El PSOE lleva a los juzgados al Gobierno de Canarias por su negativa a informar sobre los beneficiarios de ayudas por el volcán en La Palma
Tracking Pixel Contents