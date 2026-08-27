Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España reclaman una respuesta de Estado ante la crisis de Ceuta

La Red de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España ha reclamado una «respuesta de Estado» ante la crisis migratoria registrada en Ceuta desde el pasado 30 de julio. Las instituciones consideran necesario que el Gobierno y la oposición actúen conjuntamente ante un episodio que califican de especial gravedad para la soberanía nacional y para la población ceutí.

En un comunicado conjunto, las Sociedades Económicas expresan su respaldo a Ceuta y cuestionan tanto la prevención como la gestión posterior de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. También muestran su preocupación por la posible implicación «activa o pasiva» del país vecino.

Las entidades sostienen que alrededor de 80.000 personas cruzaron hasta la ciudad autónoma, aunque más de 70.000 regresaron a Marruecos durante las horas posteriores. Esta estimación coincide con la ofrecida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pero supera las cifras manejadas inicialmente por el Ministerio del Interior.

Críticas a la respuesta del Gobierno

Las Sociedades Económicas califican el episodio de «atentado a la soberanía nacional» y denuncian una supuesta descoordinación entre los servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior.

También consideran que la respuesta del Gobierno fue «tardía e insuficiente» para afrontar las consecuencias humanitarias y de seguridad derivadas de la entrada masiva. Según señalan, la situación ha alterado durante agosto la economía, las relaciones sociales y la vida cotidiana de los habitantes de Ceuta.

El comunicado recuerda además la condición española de la ciudad autónoma. Las entidades sitúan su vinculación con España en 1580, cuando se unieron las coronas española y portuguesa, y subrayan que Ceuta y Melilla nunca han figurado en la lista de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.

Defensa de una inmigración regular y ordenada

Las instituciones reconocen, no obstante, la importancia de la inmigración para la economía española. Destacan su peso en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción y el servicio doméstico.

Defienden por ello unos flujos migratorios regulares, ordenados y seguros, basados en el respeto a los derechos humanos, el empleo digno y una convivencia asentada en la igualdad y la diversidad.

Frente a este modelo, rechazan las entradas irregulares y masivas como la ocurrida en Ceuta. Las Sociedades Económicas consideran que el episodio requiere una actuación coordinada que combine la protección de la frontera, la atención humanitaria y la recuperación de la normalidad en la ciudad.

Preocupación por la actuación de Marruecos

El comunicado expresa igualmente su rechazo a la actitud de Marruecos, al que define como un país fronterizo y «supuestamente amigo». Las entidades consideran necesario aclarar si las autoridades marroquíes tuvieron algún grado de responsabilidad, por acción u omisión, en lo sucedido el 30 de julio.

También piden esclarecer la información de la que disponían previamente los organismos españoles y los posibles fallos de coordinación que impidieron anticipar una movilización de estas dimensiones.

Finalmente, la Red de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País reclama que la crisis de Ceuta se aborde mediante una política de Estado compartida por el Gobierno y la oposición, con medidas destinadas a proteger la soberanía española y atender las necesidades de los habitantes de la ciudad autónoma.