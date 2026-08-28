Madre no hay más que una, pero propietarias eran dos: logra el desalojo de su hija de 27 años

Ante las dificultades para acceder a una vivienda en Canarias, no resulta extraño que los padres permitan que sus hijos adultos residan gratuitamente en una propiedad familiar. Sin embargo, ese acuerdo puede terminar en los tribunales cuando la casa tiene varios propietarios y no todos aceptan que sea ocupada.

Así ocurrió en la Polinesia Francesa, donde una joven de 27 años llevaba varios años viviendo sin pagar alquiler en una casa de sus padres. Tenía el consentimiento de su padre, pero no el de su madre, que también era propietaria del inmueble y quería recuperarlo para instalarse allí.

La disputa acabó ante la Justicia. El tribunal consideró que la autorización de uno solo de los copropietarios no bastaba para permitir que la hija continuara utilizando la vivienda frente a la oposición del otro y ordenó su desalojo.

Una vivienda compartida después de la separación

Los progenitores habían adquirido durante su relación un terreno en el que construyeron su vivienda habitual, además de una casa más pequeña y un estudio. Tras separarse en 2013, acordaron repartir el uso de las propiedades, que permanecieron alquiladas hasta 2019.

Según el acuerdo alcanzado entre ambos, la madre debía recuperar el uso exclusivo de la casa principal el 28 de febrero de 2025. Cuando llegó esa fecha e intentó instalarse en el inmueble, se encontró con que su hija llevaba varios años residiendo allí.

La joven tenía entonces 27 años, carecía de ingresos y contaba con la autorización de su padre para ocupar la vivienda gratuitamente. La madre, sin embargo, afirmó que nunca había dado su consentimiento.

La hija se negó a abandonar la casa y a entregarle las llaves, por lo que la mujer decidió acudir al Tribunal Judicial de Papeete para solicitar su desalojo.

El padre defendía que podía alojar a su hija

La madre sostuvo ante la Justicia que su hija era adulta y ocupaba el inmueble sin contrato de alquiler ni ningún otro acuerdo que le reconociera el derecho a permanecer allí. También alegó que la obligación de ayudar económicamente a los hijos no permitía ocupar una propiedad en contra de la voluntad de uno de sus titulares.

La relación entre ambas se había deteriorado considerablemente. La mujer aseguró además que no podía recuperar el uso de las otras construcciones mientras su hija siguiera viviendo en la casa principal.

El padre y la joven se opusieron al desalojo. Defendieron que él, como copropietario, tenía derecho a permitir que su hija viviera en la casa sin necesidad de firmar un contrato, especialmente porque carecía de recursos económicos.

También recordaron que la obligación de los padres de mantener a sus hijos no termina necesariamente cuando cumplen 18 años si todavía no son económicamente independientes.

La Justicia ordenó que abandonara la casa

El tribunal dio la razón a la madre en una sentencia dictada el 12 de enero de 2026. Consideró irregular la ocupación de la vivienda y concluyó que el consentimiento del padre no era suficiente frente a la oposición expresa de la otra propietaria.

La relación familiar tampoco concedía a la joven un derecho automático a permanecer en el inmueble. Aunque sus progenitores pudieran estar obligados a prestarle ayuda económica, esa circunstancia no anulaba los derechos de propiedad de la madre.

La Justicia ordenó, por tanto, su desalojo, aunque le concedió un plazo de cuatro meses para abandonar la casa. Ese margen tuvo en cuenta su situación económica y el contexto familiar del enfrentamiento.

El caso fue recogido inicialmente por Le Figaro Immobilier.

¿Qué sucedería en Canarias?

La sentencia se dictó bajo la legislación francesa y, por tanto, no resulta directamente aplicable en Canarias. Un caso semejante ocurrido en las Islas tendría que resolverse conforme al Código Civil español y atendiendo a sus circunstancias concretas.

El artículo 394 del Código Civil permite que cada copropietario utilice los bienes comunes, pero establece dos límites: no puede perjudicar los intereses de la comunidad ni impedir que los demás titulares los utilicen según su derecho.

Eso significa que ser dueño de una parte de una casa no concede libertad absoluta para decidir unilateralmente quién puede ocuparla. Si permitir que un familiar resida en todo el inmueble impide al otro propietario utilizarlo, este último podría oponerse y acudir a los tribunales.

Para las decisiones relacionadas con la administración y el mejor aprovechamiento de un bien común, el artículo 398 exige el acuerdo de los propietarios que representen la mayoría de las participaciones. Cuando la vivienda pertenece a dos personas a partes iguales y mantienen posiciones enfrentadas, no existe esa mayoría y cualquiera de ellas puede solicitar que un juez decida lo procedente. Así lo establece el Código Civil.

La respuesta, por tanto, no sería automática. Un tribunal tendría que comprobar quiénes son los propietarios, qué porcentaje posee cada uno, si existe un acuerdo previo sobre el uso de la vivienda, qué autorización recibió el ocupante y si esa ocupación impide ejercer sus derechos al otro titular.

Si la hija careciera de contrato o de otro título que justificara su permanencia, la propietaria contraria a la ocupación podría intentar recuperar la vivienda judicialmente. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla el juicio verbal para reclamar la posesión de una finca cedida en precario, es decir, utilizada gratuitamente y sin un título que permita continuar en ella, aunque la viabilidad de la demanda dependería de las circunstancias del caso.

Ser hijo adulto no concede derecho a una casa concreta

El Código Civil incluye la habitación dentro de los alimentos que pueden deberse determinados familiares y establece obligaciones recíprocas entre ascendientes y descendientes. Por ello, un hijo adulto sin recursos podría mantener en determinados casos el derecho a recibir ayuda de sus padres.

Esa posible obligación, sin embargo, no equivale necesariamente al derecho a elegir una vivienda concreta de sus progenitores ni a ocuparla indefinidamente. La necesidad económica y el conflicto sobre la propiedad se analizarían como cuestiones relacionadas, pero diferentes.

En Canarias, por tanto, el permiso del padre sería un elemento relevante, pero no garantizaría por sí solo que la hija pudiera quedarse. Si la vivienda perteneciera también a la madre y su ocupación le impidiera utilizarla, el desacuerdo podría terminar, igual que en el caso francés, ante un juez.