Una ONG de Canarias ayudará a reconstruir Nepal tras la devastadora riada: "Las imágenes son terribles y los daños, muy serios"

Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y a Nepal han causado centenares de muertos –al menos 584, según el último recuento oficial– y más de un millar de desaparecidos. Mientras los equipos de rescate aún buscan supervivientes entre barro y escombros, asociaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo ya han comenzado a organizar colectas en solidaridad con el país. Una de ellas es Educanepal, una oenegé canaria que desde este jueves recoge donaciones en metálico que luego servirán para comprar medicamentos, alimentos y materiales para reconstruir la zona afectada.

Esta entidad, que se dedica a prevenir el tráfico infantil y la explotación laboral de niños en enclaves rurales de Nepal, ha activado una campaña de emergencia tras la potente riada del pasado miércoles. Los interesados en colaborar podrán hacerlo a través de su cuenta bancaria (IBAN ES12 2100 2693 0113 0059 9675) y vía Bizum, introduciendo el código 08701 en el apartado “hacer donaciones”. No es la primera vez que organizan una recolecta de este tipo; tras el fuerte terremoto de 2015 también quisieron aportar su granito de arena desde las Islas. "Ya por ese entonces la gente respondió con una solidaridad tremenda, esperamos que ahora ocurra lo mismo", señala el fundador de Educanepal, José Díaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1966).

Este canario, que desde hace más de 25 años reside en el país asiático, llegó hace apenas una semana a su tierra natal, por lo que escapó "de milagro" de la tragedia. "Las imágenes son terribles y los daños sufridos, tanto en pérdidas humanas como en infraestructuras, de una envergadura muy seria", asegura. Por suerte, poco después de que aparecieran las primeras noticias pudo ponerse en contacto con los compañeros que se habían quedado en la sede de Makwanpur, un distrito que bordea parte de la zona afectada. Ellos mismos le comunicaron que tanto el personal local como las familias a las que ayudan a diario se encontraban en buen estado.

Aportaciones económicas

En esta campaña, no recogen alimentos ni productos de ningún tipo. "Pedimos donativos porque el Gobierno de Nepal nos ha trasladado a todas las oenegés que falta dinero para comprar medicinas, comidas y hasta plásticos para hacer refugios; la ayuda es muy necesaria en estos momentos de emergencia, pero también hará mucha falta dentro de unos meses, cuando se empiecen a rehabilitar las zonas afectadas", detalla. Por ello, a medio-largo plazo, espera que los fondos recolectados también puedan servir para reconstruir alguna escuela, ya que el trabajo de la entidad se centra, sobre todo, en el ámbito educativo.

Su labor educativa

El canario José Díaz fundó Educanepal en 2002, después de dos años como formador de profesores en esta tierra. Aunque su labor altruista comienza en una pequeña aldea, con apenas treinta niños escolarizados, hoy en día, su acción solidaria llega a más de 3.200 menores de una veintena de núcleos rurales. "Es un país con mucha pobreza, un buen porcentaje de los niños no va a la escuela porque sus familias no pueden costearse ni siquiera un lápiz y una goma", subraya.

Gracias a un equipo de campo formado por Rajesh, Rejendra y Member, llevan el material escolar necesario a las 50 escuelas rurales con las que trabajan en estos momentos. En estos espacios, los trabajadores y voluntarios también crean clubes infantiles con fines sociales y creativos; realizan talleres de sensibilización con alumnado, profesorado y padres; y ofrecen becas a quienes quieran continuar sus estudios de secundaria o superiores. Todo para que los más peques, sin importar dónde hayan nacido, solo tengan que preocuparse de ser felices.

Proyecto de acogida

La entidad también tiene en marcha un proyecto de acogida en residencia rural para niñas huérfanas, abandonadas, abusadas sexualmente o sin recursos. "Allí van a una escuela local y les facilitamos la posibilidad de realizar estudios superiores", apunta. En paralelo, financian cooperativas de mujeres para generar recursos en enclaves más desfavorecidos. "Ellas ahorran dinero mensualmente y nosotros aportamos cantidades similares que terminan creando un fondo común gestionado por ellas mismas, para generar recursos en las aldeas donde viven; con ello invierten en semillas, bulbos, ganadería o pequeños negocios", relata.

Toda esta ayuda es posible gracias a la solidaridad del pueblo canario. En concreto, unos 1.000 vecinos de las Islas colaboran con esta entidad de manera continuada. "Estoy seguro de que la gente se volcará, como siempre lo hace; cualquier aportación es bienvenida", destaca. Aunque Díaz no volverá a Nepal hasta el próximo 14 de noviembre, enviará las donaciones cuanto antes para que el país himaláyico pueda recuperarse de esta tragedia. "El cambio climático les está afectando especialmente, todos los años muere mucha gente por riadas, terremotos, desprendimientos y otras catástrofes. Nosotros desde aquí solo intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena", resalta.