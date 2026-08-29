La ONU pide movilizar 202 millones de dólares para paliar los efectos de El Niño en "países de alto riesgo" de inundaciones y sequías

Crece la preocupación sobre los efectos de El Niño. Sobre todo ante la perspectiva de que este fenómeno sigue cogiendo fuerza y que, según apuntan los modelos, podría convertirse en uno de los más intensos registrados en las últimas décadas. Ante este escenario, Naciones Unidas ha desplegado una amplia llamada a la acción. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) piden recaudar 202 millones de dólares para paliar los efectos de las sequías extremas, lluvias torrenciales e inundaciones que este fenómeno podría dejar en algunas zonas del planeta y que, eventualmente, podrían afectar a más de 8,8 millones de personas en 22 países "de alto riesgo". La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, también reclama reforzar los sistemas de alerta temprana para la vigilancia de extremos climáticos y desastres naturales así como los posibles efectos de este fenómeno sobre agricultura, salud, agua y protección civil.

El principal mensaje lanzado por las entidades tiene que ver con la necesidad de movilizar una "financiación inmediata y flexible" para actuar antes de que se materialicen los impactos previstos de El Niño, que en los próximos meses podría poner en jaque a numerosos cultivos de todo el mundo y exponer a millones de personas a situaciones de hambruna e inseguridad alimentaria. Es ahí donde la FAO y el PMA, ambas agencias de Naciones Unidas, piden movilizar 202 millones de dólares para desplegar "medidas preventivas" como, por ejemplo, apoyar a agricultores y ganaderos para que preparen sus instalaciones ante eventuales extremos climáticos, mejoras en el almacenamiento y gestión del agua, aumentar la protección frente a inundaciones y, en general, brindar apoyo a los hogares más vulnerables ante los eventuales impactos de este fenómeno.

Las organizaciones alertan de que la falta de financiación pone en riesgo la vida de millones de personas vulnerables ante los efectos de El Niño

En un reciente informe, las entidades defienden que esta llamada a la acción es una cuestión de "vida o muerte" para millones de pesronas. "Para una familia vulnerable, estos fondos podrían significar la diferencia entre el hambre y la comida en la mesa, una cosecha perdida o una productiva, y niños que reciben leche a diario o que se quedan sin ella", recalca el documento en el que se pide la colaboración de "financiadores internacionales" y "socios humanitarios". En estos momentos, afirma la ONU, ya se ha movilizado 35 millones para la causa pero con ello solo se podría brindar ayudar a 1,2 millones de personas. Para llegar al total de 8,8 millones de potenciales afectados por estos fenómenos, las entidades afirman que deberían recaudarse 167 millones de dólares más a más tardar en unos meses.

Países más afectados

La petición de fondos, afirman, está enfocada a un total de 22 países situados en "zonas de alto riesgo" que, debido a los impactos de El Niño, podrían sufrir pérdidas agrícolas masivas, situaciones de inseguridad alimentaria y daños estructurales derivados de extremos climáticos. En concreto, el análisis señala al menos tres grandes "zonas de peligro" ante estos fenómenos. En África se destaca el caso de países como Camerún, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda y Zimbabue. En Asia y el Pacífico preocupa la situación de Afganistán, Pakistán, Filipinas y Timor-Leste. Y en América Latina y el Caribe, entre los más afectados podrían estar Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

El fenómeno meteorológico podría provocar pérdidas agrícolas masivas e inseguridad alimentaria en zonas de África, Asia y América Latina

Los últimos grandes ciclos de El Niño ya demostraron hasta qué punto los fenómenos derivados de este pueden causar daños a escala global y afectar especialmente a las comunidades más vulnerables del planeta. En el episodio registrado durante 2015 y 2016, se calcula que más de 60 millones de personas en todo el mundo se vieron afectadas por extremos climáticos y situaciones de hambrunas derivadas de este ciclo. Lo mismo ocurrió durante el episodio de 2023 y 2024, cuando El Niño desencadenó una sequía tan intensa en el sur de África que, según apuntan algunas estimaciones, afectó a más de 68 millones de personas. Ahora, los modelos indican que el episodio que ha empezado podría destacar entre los más fuertes jamás registrados. De ahí que, tal y como recalca Naciones Unidas, urge movilizar recursos para evitar que este fenómeno se convierta en una crisis humanitaria de dimensiones globales.