Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido a cuatro ciudadanos marroquíes en situación irregular acusados de atacar durante la madrugada de este sábado a un grupo de militares del Grupo de Regulares en Ceuta, un incidente en el que resultó herido un sargento del Ejército español, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos han ocurrido en las inmediaciones de la gasolinera situada junto a la puerta trasera de Murallas Reales, en la avenida Martínez Catena. De acuerdo con la información policial, los cuatro individuos lanzaron piedras contra los militares cuando estos se encontraban en la zona, alcanzando a uno de ellos y provocándole lesiones.

Tras la agresión se inició una persecución que concluyó en la playa del Chorrillo. En ese momento, una patrulla del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que circulaba por la zona fue alertada de lo sucedido y participó en el operativo.

Los agentes lograron detener inicialmente a tres de los presuntos agresores, mientras que un cuarto consiguió huir en dirección a la playa. Según informan desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ese cuarto individuo es menor de edad.

Los propios militares emprendieron entonces su búsqueda y consiguieron localizarlo poco después, avisando nuevamente a los efectivos del GRS para proceder a su arresto.

Posteriormente, los cuatro detenidos fueron entregados a la Policía Nacional y trasladados a la Jefatura Superior, donde tres permanecen al mediodía este sábado prestando declaración, según las fuentes policiales consultadas. El menor de edad, según ATME, ya ha pasado a disposición judicial, aunque hasta el momento se desconoce la decisión de la Fiscalía de menores.

Está previsto que los tres arrestados adultos pasen a disposición judicial durante la jornada de mañana. Dada su situación administrativa irregular y la naturaleza de los hechos investigados, no se descarta que el juzgado pueda acordar medidas similares a las adoptadas recientemente en otro caso de características parecidas.

La agresión se produce apenas dos días después de la emboscada sufrida por una patrulla militar en la zona de Benzú durante la madrugada del pasado 27 de agosto. En aquella ocasión, según la investigación, un grupo de entre 30 y 40 migrantes rodeó un vehículo del Ejército y comenzó a lanzar piedras contra los cuatro militares que viajaban en él cuando se dirigían a un punto de vigilancia.

El ataque dejó varios heridos y provocó un amplio dispositivo policial que culminó con la detención de doce ciudadanos marroquíes. Este viernes, once de ellos aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pena que fue sustituida por la expulsión de España durante cinco años. El duodécimo detenido permanece en prisión provisional tras negar su participación en los hechos y rechazar el acuerdo de conformidad.

ATME pide protección para los militares

Tras conocerse la nueva agresión, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado su "máxima preocupación" por lo ocurrido y ha trasladado su apoyo al militar herido.

La organización ha insistido en la necesidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas cuenten con una mayor protección jurídica y ha reiterado su reivindicación para que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad, de forma que las agresiones contra ellos reciban una respuesta penal más contundente.

ATME también ha reclamado que se dote a los militares desplegados en Ceuta de más medios de protección y defensa para desempeñar sus funciones con mayores garantías de seguridad.

La asociación ha alertado del desgaste físico y psicológico que, a su juicio, está sufriendo el personal militar destinado en la ciudad desde el inicio de la crisis migratoria. Por ello, ha solicitado la puesta en marcha de apoyo psicológico específico para los efectivos desplegados, al considerar que se encuentran sometidos a una presión continuada derivada de las agresiones, los incidentes y la situación que vive actualmente Ceuta.