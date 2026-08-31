Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran CanariaInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre

La Consejería trabaja para que los centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad

Imagen de archivo de varios niños yendo al colegio en Ceuta. EFE/Luis Tejido

Imagen de archivo de varios niños yendo al colegio en Ceuta. EFE/Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.

Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

Noticias relacionadas

La Consejería trabaja para que ambos centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad, agradeciendo a las familias su comprensión y colaboración.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria
  4. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las costillas asadas son la especialidad de la casa
  5. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  6. Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria
  7. Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
  8. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote

Las mareas del Pino vuelven a transformar Maspalomas en un espectáculo de luz, arena y mar

Las mareas del Pino vuelven a transformar Maspalomas en un espectáculo de luz, arena y mar

El Pino, la joya que ningún terorense quiere perderse

El Pino, la joya que ningún terorense quiere perderse

Detenido por vender droga y agredir a una policía en un centro comercial de Puerto Rico

Detenido por vender droga y agredir a una policía en un centro comercial de Puerto Rico

«HiperPino», la caricatura de la Virgen del Pino como cajera de supermercado que desata el debate en redes antes de las fiestas

«HiperPino», la caricatura de la Virgen del Pino como cajera de supermercado que desata el debate en redes antes de las fiestas

IKEA Canarias y Baleares bajarán el precio de una selección de productos como parte de la apuesta europea de IKEA por la asequibilidad

IKEA Canarias y Baleares bajarán el precio de una selección de productos como parte de la apuesta europea de IKEA por la asequibilidad

Nepal busca a cientos de trabajadores en los túneles de las centrales hidroeléctricas arrasadas por la riada

Nepal busca a cientos de trabajadores en los túneles de las centrales hidroeléctricas arrasadas por la riada

La NBA vuelve a pescar en la cantera del Granca: Khalifa Diop, a un paso de los Cavaliers

La NBA vuelve a pescar en la cantera del Granca: Khalifa Diop, a un paso de los Cavaliers

Los 550 expertos de mayor importancia mundial en el sector de las energías sostenibles se reúnen en la ULPGC: "Canarias es un laboratorio ideal para la transición energética"

Los 550 expertos de mayor importancia mundial en el sector de las energías sostenibles se reúnen en la ULPGC: "Canarias es un laboratorio ideal para la transición energética"
Tracking Pixel Contents