El vocabulario de TikTok no deja de reinventarse: de 'farmear aura' a 'rizz', 'mid' o 'cooked'

Este verano, no han sido pocos los padres, tíos y abuelos que han tenido que acudir a sus hijos, sobrinos y nietos adolescentes para que les expliquen qué significa ‘farmear aura’. La rápida popularización de esta expresión, que en cuestión de días se viralizó en las redes hasta lograr colarse en los medios convencionales y en la conversación pública, es la prueba más reciente del vértigo que vive el lenguaje en las plataformas como Tiktok o Instagram.

En la charla digital, continuamente se crean términos nuevos, se adoptan y manipulan palabras de otros idiomas, se retuercen acrónimos hasta que suenan inéditos y se combinan conceptos a priori inauditos hasta que significan lo que nunca antes habían significado.

Muchas de estas expresiones nacen y mueren en poco tiempo y apenas trascienden. Otras consiguen propagarse de mensaje en mensaje y se cuelan en el lenguaje paralelo que usan los Centenials y los Alpha (nacidos después de 2010) para comunicarse entre ellos, hasta llegar a consolidarse como una seña de identidad generacional.

Los responsables del Diccionario de la Real Academia de la Lengua suelen insistir en que el lenguaje es un ser vivo y que es el propio uso de los hablantes el que decide si una palabra pasa sin pena ni gloria por la conversación pública o merece figurar en el índice oficial del idioma.

Es poco probable que alguno de estos términos acabe siendo admitido en el Diccionario, pero tampoco es imposible. Cosas más raras se han visto en la historia mundial de las lenguas. De momento, estas son algunas expresiones coetáneas de ‘farmear aura’ que en pleno 2026 usan a diario los más jóvenes, para perplejidad y desconocimiento de sus mayores. Probablemente, muchas de ellas habrán desaparecido dentro de poco, siendo sustituidas por otras de nueva creación.

Aura

La segunda mitad de la expresión de marras de este verano tiene vida propia. En el argot habitual de las plataformas digitales y en la conversación de los adolescentes hace alusión a la presencia, la actitud o el carisma que tiene una persona. No es extraño que aparezca cuantificada. Así, para destacar el atractivo natural de alguien, se puede decir de esa persona: “Tiene 1.000 de aura”. También existe su antónimo: 'Ser Laura'. Se dice de alguien que no tiene aura, que no transmite personalidad.

Bruh!

Más que una palabra, es una interjección, una expresión de asombro. Se usa para mostrar sorpresa por algo que ha ocurrido de repente y de forma inesperada. Por ejemplo, suena de pronto un ruido fuerte y alguien dice: “¡Qué susto me he llevado, bruh!”.

Carrilear

Se usa para describir la labor que lleva a cabo la persona que lidera o guía a un equipo cargando con el peso mayoritario del grupo. Surgió en entornos de videojuegos, pero se aplica en otros ámbitos de la vida.

Cooked

Si en inglés esta palabra significa “cocinado”, en el argot adolescente que corre por las redes alude a un estado de agotamiento absoluto, tanto físico como mental, que difícilmente se puede remontar, o a estar atravesando una situación complicada que tiene pocas posibilidades de ser resuelta.

Farmear

La primera palabra de la ya célebre expresión ‘farmear aura’ se utiliza en múltiples contextos para aludir a la acumulación de un capital, sea este físico o abstracto. Proviene del inglés ‘to farm’ (cultivar en una granja) y de la jerga de los videojuegos, donde consiste repetir una acción para acumular puntos. En otros ámbitos se puede “farmear” belleza, atractivo, poderío, etc.

Funar

Consiste en desacreditar públicamente a una persona o a un grupo por una mala acción que han llevado a cabo. Es una suerte de campaña de cancelación contra alguien por un motivo presuntamente justificado.

Lit

Apócope de “literal”, palabra muy común en el habla de los adolescentes desde hace varios años para subrayar que algo es tal y como se está contando, y que ahora acorta su expresión para reducir caracteres y escribir menos.

Mid

Significa mediocre y se aplica a múltiples situaciones y contextos. “Esa persona es mid”, para indicar que no vale mucho. O bien: “Anoche vi una serie mid”, para calificarla de floja.

Rizz

Es el carisma que atesora alguien a la hora de ligar. Si de una persona se dice que “tiene rizz", se entiende que tiene cualidades para la conquista erótica. Ejemplo de uso: "Ese chico tiene full rizz".

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Sixseven

Hasta el boom veraniego de ‘farmear aura’, esta insólita expresión había sido el gran hito léxico del entorno digital y las redes sociales. No tiene un significado concreto. Surgió hace meses de la canción ‘Doot Doot (6 7)’ del rapero Skrilla, que repite la frase "six seven”. TikTok la convirtió en un meme mundial, acompañada de un movimiento alternativo de las manos con palmas hacia arriba que el propio Papa León XIV ha llegado a imitar. Vendría a significar “me da igual” o “es lo mismo”, aunque más bien alude a una broma global.