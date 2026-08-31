Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran Canaria
instagramlinkedin

Incidencias

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Lo ha confirmado Adif en sus redes sociales y están trabajando para solucionar la incidencia

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

BARCELONA

Un robo de cable cometido entre las localidades de L'Espluga de Francolí y Alcover (Tarragona) puede causar retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona. Así lo ha informado Adifen un mensaje de 'X', en el que ha explicado que el personal de la compañía ya está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

Por el momento, el gestor no tiene una previsión de cuándo se podrá recuperar la normalidad del servicio.

Noticias relacionadas

La circulación de la alta velocidad también se vió interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las costillas asadas son la especialidad de la casa
  4. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  5. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote
  6. La UD Las Palmas es una coladera y no hay que fichar a Arana
  7. Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
  8. Rubén de la Barrera se señala a sí mismo tras la derrota de la UD Las Palmas: «De esto tengo que aprender»

Navegar a cinco metros de 150 delfines en Gran Canaria

Navegar a cinco metros de 150 delfines en Gran Canaria

Avistamiento de delfines desde el barco 'Spirits of the Sea', en Puerto Rico (Gran Canaria)

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Ahorra en tu repostaje: los carburantes más baratos de la provincia de Las Palmas este lunes 31de agosto

Ahorra en tu repostaje: los carburantes más baratos de la provincia de Las Palmas este lunes 31de agosto

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

El fútbol y la filosofía

El fútbol y la filosofía

Expertos advierten de que los TCA pueden agravarse durante el verano: “Es un periodo de riesgo”

Expertos advierten de que los TCA pueden agravarse durante el verano: “Es un periodo de riesgo”
Tracking Pixel Contents