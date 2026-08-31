Un vecino bloquea con una cadena el único acceso en coche a una vivienda para frenar a los turistas

En Canarias, especialmente en las zonas rurales y costeras, un camino que atraviesa una finca privada puede ser el único acceso en coche a una vivienda. El propietario del terreno tiene derecho a protegerlo frente a la entrada de turistas o excursionistas, pero no puede cerrarlo libremente cuando existe una servidumbre de paso que permite su utilización.

Este fue el origen de un conflicto ocurrido en la Riviera Francesa. El dueño de una finca, cansado de que los visitantes atravesaran su propiedad para acercarse a la playa, colocó una cadena y un cartel de «Prohibido el paso». La medida frenó a los turistas, pero también dejó sin acceso en vehículo a los inquilinos de la vivienda colindante.

El camino podía utilizarse desde 1999

Los afectados se habían instalado en 2019 en una villa a la que solo se podía llegar en coche atravesando el terreno vecino. Sobre ese camino existía un derecho de paso constituido desde 1999, por lo que pudieron utilizarlo sin problemas durante aproximadamente dos años.

La situación cambió en 2021. El propietario de la finca estaba harto de que turistas y excursionistas emplearan el camino para aproximarse a la costa y decidió cerrarlo con una cadena. Junto a ella instaló un cartel en el que advertía de que se trataba de una propiedad privada.

Aunque la medida iba dirigida contra los visitantes, también impedía que los inquilinos pudieran entrar o salir en coche de su vivienda. Estos dejaron constancia del cierre en varias ocasiones y solicitaron al propietario que retirara el obstáculo, pero él se negó.

El propietario alegaba que podían llegar caminando

El dueño del terreno sostenía que tenía derecho a cerrar su finca y que únicamente el propietario de la villa, no quienes residían en ella de alquiler, podía reclamar judicialmente el uso de la servidumbre.

También argumentaba que los inquilinos disponían de otro camino para llegar a la casa. Sin embargo, esta alternativa era un sendero con escaleras que solo podía recorrerse a pie, mientras que el acceso cerrado con la cadena era el único que permitía alcanzar la vivienda en vehículo.

El propietario añadió que la barrera podía abrirse con facilidad porque estaba sujeta mediante unos mosquetones. Este sistema, no obstante, obligaba a los residentes a bajarse del coche y manipular la cadena cada vez que entraban o salían.

Cerrar una propiedad mediante una puerta o una cadena no es necesariamente incompatible con una servidumbre. El problema aparece cuando la barrera dificulta o impide el paso a quienes tienen reconocido el derecho a utilizar el camino.

La Justicia ordenó retirar la cadena

Los inquilinos decidieron acudir a los tribunales y, en marzo de 2022, un juez de Niza les dio la razón. La resolución ordenó retirar la cadena y el cartel y estableció una multa de 100 euros por cada día de retraso si el propietario no cumplía la decisión.

El dueño de la finca recurrió, pero el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence volvió a respaldar a los residentes. Los magistrados entendieron que, aunque los inquilinos no fueran los propietarios de la vivienda ni los titulares de la servidumbre, sufrían directamente las consecuencias del bloqueo.

Tampoco consideraron suficiente que pudieran llegar caminando mediante el sendero con escaleras, ya que el camino cerrado constituía el único acceso en coche.

El Tribunal de Casación francés terminó confirmando este criterio. Aclaró que los arrendatarios no podían solicitar el reconocimiento o la modificación de la servidumbre como podría hacerlo el propietario de la villa, pero sí defender las condiciones de acceso a la vivienda en la que residían. El caso fue recogido por Figaro Immobilier.

¿Qué ocurriría si el caso se produjera en Canarias?

Aunque la sentencia procede de Francia, un conflicto similar en Canarias se analizaría principalmente mediante el Código Civil español.

El artículo 545 del Código Civil establece que el propietario del terreno sobre el que recae una servidumbre no puede menoscabar su utilización. Si el recorrido o la forma de ejercer ese derecho le resultan especialmente incómodos, puede proponer una alternativa, pero debe asumir el coste, ofrecer una solución igualmente adecuada y evitar perjuicios a quienes tengan derecho a pasar.

Por tanto, el propietario podría instalar una puerta o una cadena para proteger su finca frente a los turistas siempre que facilitara a los usuarios autorizados una llave, un mando o un código y el cierre no dificultara injustificadamente el acceso.

El artículo 564 también establece que el propietario de una finca rodeada por terrenos ajenos y sin salida a un camino público puede exigir un paso por las propiedades vecinas, aunque deberá pagar la indemnización correspondiente.

De esta forma, el propietario de una finca puede adoptar medidas para evitar que los turistas atraviesen su terreno, pero no bloquear un acceso cuando existe un derecho de paso reconocido.