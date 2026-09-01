Un contable jubilado reforma su casa por 4,7 millones de euros y un conflicto con la diseñadora Celia Sawyer puede acabar en demolición

Reformar una vivienda puede convertirse en un problema inesperado incluso cuando se trata de una casa de lujo. Un contable jubilado invirtió cerca de 4,7 millones de euros en transformar su vivienda y ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que retirar parte de la obra después de un conflicto con sus vecinos, entre ellos la diseñadora de interiores Celia Sawyer, conocida por su aparición en televisión.

El caso, ocurrido en Sandbanks (Dorset, Reino Unido), pone sobre la mesa una situación que también puede afectar a propietarios de Canarias: qué ocurre cuando una reforma no respeta los permisos aprobados, modifica elementos que afectan a otros vecinos o genera un conflicto dentro de una comunidad.

La disputa comenzó cuando Neil Kennedy, un jubilado de 69 años, derribó su antiguo chalet para construir una nueva vivienda de tres plantas con tres dormitorios, piscina interior y gimnasio. Durante la obra se introdujeron cambios respecto al proyecto autorizado inicialmente, entre ellos la ampliación de un balcón con vistas directas al jardín de su vecina, la diseñadora Celia Sawyer, conocida como “Mrs Bling” por su participación en el programa británico ‘Four Rooms’.

La diseñadora consideró que la nueva configuración afectaba a su privacidad, especialmente cuando utilizaba su jardín, y el conflicto terminó llegando a los tribunales.

Una reforma millonaria que acabó enfrentando a varios vecinos

El problema no se limitó al balcón. Los residentes también denunciaron la instalación de ventanas laterales, una de ellas orientada hacia el dormitorio de otro propietario, y la colocación de un aparato de aire acondicionado en la cubierta de la vivienda.

Ante estas modificaciones, el ayuntamiento exigió al propietario solicitar una licencia urbanística con carácter retroactivo para regularizar la vivienda. La autorización fue concedida en enero de 2024, pero los vecinos decidieron recurrir la decisión al considerar que el procedimiento no había valorado correctamente el impacto de las obras.

El caso llegó al Tribunal Superior y el juez terminó anulando la autorización al considerar que el responsable municipal no había visitado las propiedades antes de aprobar los cambios, lo que impedía valorar adecuadamente cómo afectaban a los inmuebles cercanos.

¿Qué pasaría en Canarias si una reforma molesta a los vecinos?

En Canarias, una situación similar podría abrir también un conflicto entre propietarios si una obra afecta a otros vecinos o modifica elementos que no pertenecen exclusivamente a la vivienda.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que un propietario puede realizar obras dentro de su casa siempre que no perjudique los derechos del resto de propietarios ni altere elementos comunes del edificio. Esto significa que una reforma no puede modificar libremente fachadas, estructuras, cubiertas u otros elementos compartidos sin las autorizaciones correspondientes.

Además, cualquier actuación debe cumplir con la normativa urbanística y contar con las licencias que exija la administración. Una obra realizada sin ajustarse al permiso concedido puede acabar con una orden de legalización, sanciones e incluso con la obligación de deshacer parte de los trabajos.

El propietario intenta conservar la vivienda tal y como fue construida

Tras el fallo judicial, Neil Kennedy ha presentado una nueva solicitud para intentar conservar la vivienda actual y evitar tener que retirar las partes que no cuentan con autorización.

Su defensa sostiene que el jubilado dejó la ejecución de la obra en manos de una empresa constructora y de los arquitectos responsables del proyecto, y que desconocía si los cambios introducidos durante la construcción necesitaban nuevos permisos.

Por ahora no se ha ejecutado ninguna demolición, pero la resolución de la nueva solicitud determinará si podrá mantener la reforma millonaria o si tendrá que deshacer parte de una obra que costó casi 4,7 millones de euros.