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Causa de la dana

La jueza de la dana eleva a 232 las víctimas mortales de la catástrofe que azotó Valencia en 2024

El TSJCV añade al balance total de fallecidos a una mujer con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio

Juzgados de Catarroja donde se está llevando a cabo la instrucción de la causa de la dana.

Juzgados de Catarroja donde se está llevando a cabo la instrucción de la causa de la dana. / Fernando Bustamante

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Diego Aitor San José

València

La dana ocurrió el 29 de octubre de 2024, pero este miércoles, más de 20 meses después, la justicia ha incorporado una nueva víctima mortal a la cifra oficial de personas fallecidas por la tragedia. Así lo ha determinado la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa en un auto en el que sube este dramático balance hasta las 232 víctimas mortales.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un mensaje en sus redes sociales, la última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

En este sentido, según la información remitida por el alto tribunal, esta mujer falleció finalmente en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024, más de una semana después de la riada. Sin embargo, la jueza ha probado la causalidad directa entre la catástrofe del día 29 de octubre y su fallecimiento ocho días después.

El número oficial de fallecidos ha ido aumentando desde que empezó la instrucción judicial. Hace un año, en septiembre de 2025, la jueza de instrucción incluía como víctima 229 al nonato no nacido por el fallecimiento de la madre, embarazada de seis meses. La instructora señalaba en esa resolución que esta mujer “albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre, que también pereció el 29 de octubre de 2024".

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Tres meses después, en diciembre de 2025, el número se amplió nuevamente, hasta alcanzar las 230 al reconocer como víctima de la riada a un vecino de la localidad de Catarroja fallecido a los 74 años de edad en el Hospital La Fe de Valencia el 3 de noviembre a causa de un tromboembolismo pulmonar y establecer un nexo causal entre esa muerte y las inundaciones que sufrió su domicilio.

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Fuente: Levante - EMV

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