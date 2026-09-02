Le sale el tiro por la culata: un jubilado se harta del ruido del estanque de su vecino, mata sus carpas con aceite y detergente y acaba condenado

Canarias es sinónimo de buen clima, vida al aire libre y viviendas donde terrazas, patios y jardines forman parte del día a día. Pero esa convivencia entre vecinos no siempre es sencilla: una bomba de agua, un aparato de aire acondicionado, una mascota o cualquier otro elemento que genere molestias puede convertirse en el origen de una disputa si el problema se mantiene durante meses.

Según recoge el diario británico Daily Mail, un jubilado de 76 años acabó condenado después de vengarse de su vecino, al que acusaba de no dejarle dormir por el ruido de la bomba eléctrica de un estanque.

El hombre terminó entrando en el jardín de la vivienda colindante, dañó la instalación y vertió aceite de motor y detergente en el agua, provocando la muerte de varias carpas koi. Una reacción que acabó teniendo consecuencias legales para él y que recuerda qué opciones tienen los propietarios en Canarias cuando una molestia vecinal se convierte en un problema.

Una bomba de agua convirtió una molestia en una guerra entre vecinos

El conflicto comenzó por el ruido que generaba la bomba eléctrica utilizada para mantener en funcionamiento el estanque del vecino.

Según explicó el jubilado durante el proceso judicial, el sonido era constante y le impedía descansar, especialmente después de haber pasado una semana en cama por una infección pulmonar que le obligaba a mantener abierta la ventana de su habitación.

En un primer momento, la relación entre ambos propietarios era buena e incluso llegaron a hablar sobre el problema. El dueño del estanque llegó a plantearse apagar la bomba, pero finalmente decidió mantenerla encendida porque consideraba que hacerlo podía perjudicar a sus peces.

Con el paso del tiempo, la convivencia se deterioró y la disputa fue aumentando.

“Mi paciencia se agotó”: intentó solucionar el problema antes de vengarse

El jubilado aseguró que llegó a llamar a la puerta de su vecino alrededor de las dos de la madrugada para volver a quejarse por el ruido. Según su versión, la respuesta fue que comprara unos tapones para los oídos, algo que terminó aumentando el enfrentamiento.

“Mi paciencia se agotó. Estaba perdiendo peso y me pasaba las noches en vela dando vueltas en círculos”, explicó durante el procedimiento.

El hombre afirmó que intentó buscar soluciones por su cuenta antes de actuar: probó a dormir en otras zonas de la vivienda e incluso cerró la ventana y la selló con cinta aislante para reducir las molestias.

También acudió al ayuntamiento para denunciar la situación. Según relató, el técnico que visitó la vivienda no detectó un problema de ruido y le recomendó cerrar las ventanas o incluso plantearse mudarse.

Vertió aceite y detergente en el estanque y dañó la instalación

Después de no encontrar una solución que considerara adecuada, el jubilado decidió actuar contra la propiedad de su vecino.

El 20 de marzo de 2026 vertió aceite de motor en el estanque. Cuatro días después, las cámaras de seguridad captaron cómo entraba en el jardín de la vivienda colindante, donde dañó las tuberías y la bomba eléctrica.

Además, echó detergente en el agua, lo que provocó la muerte de varias de las carpas koi que vivían en el estanque.

¿Qué pasaría en Canarias si un vecino genera ruidos molestos?

En las islas, donde muchas viviendas cuentan con terrazas, azoteas, patios o jardines, los problemas de convivencia por ruidos pueden acabar generando conflictos entre propietarios.

Sin embargo, la normativa no permite que un vecino actúe por su cuenta contra la vivienda o los bienes de otra persona. Ante una molestia continuada existen diferentes vías para reclamar.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios no pueden desarrollar actividades que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas dentro de una comunidad de vecinos.

Si un residente considera que otro está causando una molestia, el primer paso es comunicarlo al presidente de la comunidad para que requiera al responsable el cese de la actividad. Si el problema continúa, la comunidad puede acudir a los tribunales.

Además, en el caso de ruidos, los ayuntamientos pueden intervenir mediante mediciones y controles para comprobar si se están superando los límites establecidos en las ordenanzas municipales.

La reacción le salió cara: tendrá que indemnizar a su vecino

El jubilado terminó reconociendo ante la justicia los daños provocados y fue condenado por varios delitos relacionados con los desperfectos ocasionados y la muerte de los peces.

El tribunal le impuso una indemnización de 565 libras (unos 660 euros): 440 libras correspondían a los daños del estanque y sus instalaciones y otras 125 libras a las carpas koi fallecidas.

Además, recibió una orden de libertad condicional durante dos años.

Después de todo el conflicto, el propio hombre reconoció que su reacción no solucionó el problema. De hecho, aseguró que el estanque hacía incluso más ruido después de que su vecino reparara la instalación.

“Me ha salido el tiro por la culata. La bomba está encendida en este momento”, admitió.