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Crisis migratoria

Muere un menor marroquí diabético en un centro de acogida de Ceuta

El joven, de 17 años, era insulino dependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios

Archivo - Entrada del Centro de Inmigrantes de Ceuta, a 1 de agosto de 2024, en Ceuta (España).

Archivo - Entrada del Centro de Inmigrantes de Ceuta, a 1 de agosto de 2024, en Ceuta (España). / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

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EP

CEUTA

Un menor marroquí de 17 años ha fallecido este jueves en un centro de acogida de Ceuta, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias. Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte es consecuencia de la diabetes que padecía y que estaban controlando las autoridades desde su llegada irregular a la ciudad.

El joven era insulino dependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios, según las fuentes consultadas. Sufría picos de hiperglucemia e hipoglucemia y, al parecer, un episodio de descontrol de la glucosa ha podido producido su fallecimiento.

Fueron los compañeros de habitación del chico quienes dieron la voz de alarma al comprobar que no despertaba, en torno a las 7 de la mañana.

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El cuerpo del menor será sometido a una autopsia que determine las causas de la muerte.

Fuente: El Periódico

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