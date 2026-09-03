EEUU
Trump se refiere a España como "país arruinado" y afirma que el cruce masivo en Ceuta "es triste de ver"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a España como un "país arruinado", en alusión a la crisis en Ceuta, tras asegurar que el cruce masivo de migrantes desde Marruecos "es triste de ver".
"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", ha afirmado el líder estadounidense en una entrevista con el canal británico GB News, en la que hace referencia a la crisis de Ceuta.
"Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", ha afirmado sobre la situación en la ciudad autónoma, tras señalar que Reino Unido tiene "sus propios problemas" pero "no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Nunca he visto nada parecido", ha zanjado Trump.
El jefe de la Casa Blanca ya se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce en tromba de unos 80.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían que hacer" ante la llegada masiva de personas.
Trump entonces hizo referencia a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo español del mes de julio prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado, asunto que precisamente ha sido puesto como ejemplo por el Gobierno de España de los bulos que promovieron el cruce masivo de migrantes.
Fuente: El Periódico
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