Un estudio revela el papel clave de una proteína en la formación de la placenta y el crecimiento del feto

Un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha identificado en ratones un nuevo mecanismo molecular esencial para la correcta formación de la placenta. El estudio demuestra que la proteína IRS2 desempeña un papel fundamental en la formación del sincitiotrofoblasto, una estructura especializada de la placenta que participa en el intercambio de oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto.

Los investigadores explican que la placenta es un órgano transitorio que se forma durante el embarazo y resulta esencial para el desarrollo fetal. Entre sus funciones está garantizar el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho entre las circulaciones de la madre y el feto. Para que el intercambio sea eficiente, la placenta debe desarrollar una extensa superficie en la que los vasos sanguíneos del feto se sitúan muy próximos a la sangre materna, aunque ambas circulaciones permanecen físicamente separadas.

Cuando la estructura no se forma correctamente, la capacidad de intercambio de la placenta puede verse comprometida, lo que se conoce como insuficiencia placentaria y está asociada a complicaciones del embarazo.

Un intermediario

Los resultados del estudio, publicado en Stem Cell Reports y liderado por el investigador del CBM Vicente Pérez-García, muestran que la falta de la proteína IRS2 altera la organización de la región de intercambio de la placenta y reduce su vascularización fetal placentaria, comprometiendo así su capacidad para sostener adecuadamente el crecimiento del feto.

La proteína actúa dentro de las células como un intermediario capaz de transmitir señales procedentes de factores de crecimiento, entre ellos, moléculas similares a la insulina (IGF).

Capa celular

Los investigadores vieron que IRS2 está especialmente presente en el sincitiotrofoblasto, una capa celular multinucleada formada por la fusión de células del trofoblasto que recubre las vellosidades placentarias y constituye un componente esencial de la barrera materno-fetal.

Utilizando modelos de ratón deficientes en la proteína IRS2, el equipo descubrió que su ausencia provoca alteraciones en la organización de esta zona de intercambio. En concreto, se produce un desarrollo defectuoso de una de las capas del sincitiotrofoblasto, junto con alteraciones en la fusión celular y una reducción de los vasos sanguíneos fetales.

Como consecuencia, "disminuye la superficie efectiva disponible para el intercambio de sustancias entre madre y feto. Estos defectos contribuyen a explicar el menor crecimiento observado en los fetos deficientes en IRS2", explica Johanna Grinat, autora principal del estudio e investigadora del CBM.

Células madre

Para comprender por qué se producen estas alteraciones, utilizaron también células madre de trofoblasto, las precursoras encargadas de generar diferentes tipos celulares de la placenta.

Mediante tecnología de edición genética, el equipo generó células en las que se eliminó el gen Irs2, que produce la proteína del mismo nombre. Los experimentos demostraron que las células deficientes en IRS2 presentan una menor capacidad proliferativa y, sobre todo, dificultades para diferenciarse correctamente hacia las células que forman la capa del sincitiotrofoblasto que resultó afectada en la placenta de los ratones.

El estudio permitió además identificar el mecanismo molecular implicado. La proteína IRS2 transmite las señales de los factores de crecimiento IGF hacia dos importantes rutas celulares que regulan procesos fundamentales como la proliferación y la diferenciación celular. Cuando IRS2 desaparece, estas señales se transmiten de manera deficiente. El resultado es una diferenciación defectuosa de las células que deben construir la superficie de intercambio placentaria.

La placenta humana

Tras los primeros resultados, los investigadores estudiaron si esta asociación entre la proteína y la formación de la placenta podía observarse también en humanos. Para ello, utilizaron diferentes aproximaciones experimentales y conjuntos de datos independientes.

Los análisis de células individuales de placenta humana mostraron que IRS2 se encuentra enriquecida en el sincitiotrofoblasto. Este patrón se confirmó experimentalmente mediante la diferenciación de células madre de trofoblasto humano y utilizando organoides de trofoblasto, estructuras tridimensionales cultivadas en el laboratorio que reproducen algunas características fundamentales de la placenta humana.

En ratón y en humanos

Los resultados muestran que la asociación entre la proteína IRS2 y el sincitiotrofoblasto está presente tanto en ratón como en humanos. Sin embargo, todavía serán necesarios nuevos estudios funcionales para determinar si IRS2 desempeña en la placenta humana exactamente la misma función demostrada en los modelos experimentales de ratón.

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"Comprender los mecanismos que permiten construir una placenta funcional es fundamental para entender el origen de muchas complicaciones del embarazo. Nuestros resultados sitúan a IRS2 como un nuevo componente de la maquinaria molecular que conecta las señales de crecimiento con la formación de la superficie de intercambio entre madre y feto", concluye Pérez-García.