Una pensionista de 75 años se enfrenta a su vecino por una entrada compartida y acaba ante un juez tras agredirlo

En Canarias, donde muchas viviendas comparten accesos, caminos privados o entradas utilizadas por varias propiedades, una discusión por el uso de una zona de paso puede convertirse en un problema de convivencia si no existe acuerdo entre los vecinos. Las disputas por terrenos, límites de parcelas o derechos de paso son algunos de los conflictos que pueden acabar enfrentando durante años a propietarios de viviendas colindantes.

Un caso ocurrido en Reino Unido muestra hasta dónde puede llegar una situación de este tipo. Una pensionista de 75 años ha acabado ante un juez después de meses de enfrentamientos con su vecino por una entrada compartida para acceder a sus respectivas viviendas.

Según publicó el medio británico The Sun, la relación entre ambos propietarios se fue deteriorando progresivamente por las diferencias sobre el uso del acceso, hasta llegar a bloqueos con un vehículo, colocación de macetas y otros obstáculos en el camino.

Una entrada común que terminó convirtiéndose en una batalla vecinal

La disputa comenzó por el uso de una entrada compartida para vehículos que daba acceso a las dos viviendas.

Según la información recogida por The Sun, la mujer acusaba a su vecino de utilizar el paso de forma indebida y de realizar actuaciones que consideraba ilegales. Con el paso del tiempo, las discusiones fueron aumentando y la convivencia entre ambos propietarios se volvió cada vez más complicada.

La situación llegó al punto de que la mujer habría bloqueado el acceso con su coche y colocado diferentes elementos, como macetas y estructuras de madera, para dificultar el paso por la zona común.

Lo que empezó como una diferencia sobre la utilización de un camino acabó derivando en un enfrentamiento mucho más grave.

La disputa terminó con una agresión reconocida ante la justicia

El episodio más grave ocurrió el 13 de octubre de 2025, cuando la mujer agredió a su vecino, unos hechos que quedaron registrados en vídeo y que posteriormente llegaron a los tribunales.

Durante el procedimiento judicial, la pensionista reconoció haber cometido una agresión con resultado de lesiones corporales.

El vecino sufrió lesiones en los ojos, entre ellas hinchazón y una pequeña lesión en la córnea, según se expuso durante el proceso.

Además, el caso tuvo una especial repercusión por la situación personal del hombre, que padece cáncer en fase avanzada.

También fue acusada de utilizar insecticida contra su vecino

La agresión física no fue el único episodio analizado durante el procedimiento.

La mujer también fue acusada de haber utilizado insecticida para hormigas contra su vecino, supuestamente con la intención de dañarlo, molestarlo o agraviarlo.

Sin embargo, la pensionista negó este extremo y finalmente no será condenada por ese hecho. El incidente quedó recogido dentro del procedimiento, aunque el tribunal no dictará una condena por esa acusación.

La defensa destacó que la mujer tiene 75 años y carece de antecedentes penales. Antes de que se dicte sentencia definitiva, será evaluada para determinar si necesita algún tipo de tratamiento relacionado con su salud mental.

¿Qué pasa en Canarias si dos vecinos comparten una entrada?

Los conflictos por accesos compartidos también pueden aparecer en Canarias, especialmente en zonas donde existen viviendas antiguas, caminos interiores, terrenos heredados entre familiares o propiedades divididas con el paso del tiempo.

Cuando una vivienda o una finca necesita utilizar un acceso situado en otra propiedad puede existir una servidumbre de paso, un derecho regulado por el Código Civil que permite utilizar ese terreno para acceder a la vía pública o a una propiedad.

Esto implica que un vecino no puede bloquear por su cuenta un paso reconocido legalmente ni impedir el acceso de otra persona que tenga derecho a utilizarlo.

Ante una disputa, la solución debe buscarse por las vías legales, mediante acuerdos entre propietarios o recurriendo a los tribunales cuando no existe entendimiento.

Los problemas por caminos y lindes son una fuente habitual de conflictos

Las diferencias por entradas, muros, límites de parcelas o zonas comunes son algunos de los enfrentamientos más frecuentes entre vecinos.

En Canarias, donde existen numerosas viviendas construidas en entornos rurales o sobre antiguos terrenos familiares, estos problemas pueden surgir cuando no están claramente definidos los derechos de cada propietario.

Los expertos recomiendan contar con documentación que acredite el uso de los accesos y evitar tomar decisiones por cuenta propia que puedan terminar generando responsabilidades legales.

En el caso ocurrido en Reino Unido, una discusión sobre una entrada compartida acabó escalando durante meses hasta terminar con una pensionista de 75 años ante un juez por una agresión a su vecino.