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Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Las actuaciones se enmarcan en el plan de segundas revisiones de edificios de la zona más afectada por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto

Foto de archivo de una vivienda con desperfectos causados por los últimos terremotos en Granada.

Foto de archivo de una vivienda con desperfectos causados por los últimos terremotos en Granada. / EFE

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EFE

Granada

El equipo técnico encargado de inspeccionar el estado de los edificios por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto en Granada ha desalojado otros tres bloques de viviendas del Zaidín, el barrio de Granada capital más afectado por los terremotos.

Fuentes municipales han informado a EFE de que el desalojo se enmarca en el plan de segundas revisiones de edificios de la zona, unas inspecciones que se han priorizado atendiendo a la clasificación por daños.

El dispositivo multidisciplinar que trabaja a pie de calle para garantizar la seguridad de las personas ha ordenado el desalojo de tres edificios, que se anunció este viernes para dar un plazo a los afectados. Las comunidades de vecinos de los bloques ya estaban valorando la actuación en coordinación con un arquitecto, pero el dispositivo ha optado por el desalojo para garantizar la seguridad de las personas.

La salida de los afectados se ha realizado de manera coordinada, en un ambiente de colaboración y de información máxima, según han detallado las mismas fuentes. Antes de cada desalojo, el equipo contacta con vecinos, administrador y presidente de comunidad para informar de la situación y los técnicos avisa a la Policía Local y a Protección civil para buscar una alternativa habitacional.

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Parte de los afectados han sido trasladados al albergue juvenil Inturjoven y otros han preferido otras alternativas. También se contacta con Asuntos Sociales para hacerles un seguimiento. Aunque los desalojados cuentan con el albergue de la Junta, el Ayuntamiento de Granada trabaja para buscar alternativas dentro del barrio con el objetivo de que las rutinas y el entorno de modifiquen lo menos posible.

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