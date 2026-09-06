HPS y el Granca, 30 años juntos: “Detrás de un gran equipo hay una gran estructura médica”

Tres décadas después de convertirse en el servicio médico del Club Baloncesto Gran Canaria, Hospital Perpetuo Socorro (HPS) mantiene intacto su compromiso con el deporte y la sociedad canaria. Su CEO, Dr. Jorge Petit, repasa la relación con el equipo y reivindica la importancia de la prevención, la especialización y la capacidad de respuesta para atender a la élite del deporte canario.

¿En qué momento decide HPS convertirse en el servicio médico del Granca?

Hace mucho tiempo, casi 30 años. Estábamos convirtiéndonos en un hospital más tecnológico. Era un momento en el que estábamos en pleno crecimiento, pero ya teníamos una actividad traumatológica muy potente, en ese momento surgió la oportunidad y hasta el día de hoy.

Siempre hemos estado comprometidos con la sociedad canaria y, especialmente, con la de Gran Canaria. Una demostración de ese compromiso es nuestro apoyo a la cultura y al deporte. En particular, apoyamos el deporte de élite de la provincia, con patrocinios a la Unión Deportiva Las Palmas y al Club Baloncesto Gran Canaria, pero también hacemos una apuesta importante por el deporte de base y patrocinamos numerosos eventos deportivos. Ese es nuestro ADN.

Tres décadas es mucho tiempo. ¿Qué supone para HPS ser el servicio médico del Granca después de tantos años?

Sabemos que el Granca ha sido durante décadas uno de los equipos de referencia de la máxima categoría del baloncesto español. Este año, desgraciadamente, no está en ella, pero volverá a estar en los próximos años. Tenemos claro que atendemos a un gran equipo y para nosotros es un enorme desafío. Necesitas tener una estructura muy fuerte: traumatología, diferentes especialidades quirúrgicas, una buena medicina interna y, además, un servicio de urgencias muy importante para los deportistas, que tienen que reponerse rápidamente, ya que un accidente deportivo puede ocurrir en el momento más insospechado y necesita una recuperación express.

Es decir, necesitas tener un hospital de primer nivel. Y eso también nos enorgullece: el hecho de poder atender al equipo en perfectas condiciones. En HPS contamos con más de 400 médicos especialistas y con unas instalaciones y una tecnología de primer nivel.

Tenemos traumatólogos especializados en hombro, miembro superior y mano, así como especialistas en rodilla… La traumatología se ha subespecializado mucho y en Hospital Perpetuo Socorro hay gente muy buena en cada articulación y en cada parte del sistema musculoesquelético.

¿Qué papel juega la tecnología en esta atención?

Un papel fundamental. Contamos con una medicina de vanguardia y, para eso, tienes que mantener una inversión constante. Este año, por ejemplo, hemos adquirido un nuevo TAC espectral con la última tecnología. Es importante mantenernos siempre actualizados y disponer de la tecnología necesaria para ofrecer el mejor diagnóstico y la mejor asistencia posible. En sanidad no puedes quedarte parado. Tienes que seguir invirtiendo y mirando hacia adelante.

¿Hay mucha diferencia entre atender a un deportista de élite y atender a cualquier otro paciente?

Sí. Cuando hablamos de atender a deportistas de élite y atender a la población en general hay grandes diferencias, porque el deportista es alguien a quien tienes que incorporar a la actividad de una manera rápida. Por eso tienes que tener a los mejores médicos deportivos, traumatólogos, a los mejores cirujanos, el mejor servicio de urgencias…

En las urgencias de HPS tenemos en cada momento del día dos traumatólogos, dos internistas, dos pediatras y un cirujano. Estamos hablando de más de 50 médicos especialistas en el Servicio de Urgencias.

¿Qué papel tiene HPS en la prevención y atención de los deportistas?

La prevención es una de las bases de la medicina moderna. Evidentemente tiene un papel de mucha importancia y nuestros médicos deportivos lo saben perfectamente. Como servicio médico, funcionamos de la siguiente manera: el Granca tiene sus propios médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos que atienden al equipo. A partir de ahí está el hospital. Cuando los deportistas necesitan un tratamiento más especializado actuamos nosotros, al igual que cuando tienen accidentes deportivos o de manera preventiva con los reconocimientos médicos.

En muchas ocasiones nos acusan a los médicos de que el balón no entre en el aro o en la portería. El médico tiene que preparar y crear las condiciones más idóneas para que el deportista pueda funcionar bien, pero no es el responsable ni de la preparación física ni de que el balón entre en el aro o en la portería.

¿Cómo imaginas la relación entre el Granca y HPS en el futuro?

Nosotros vemos a HPS en el futuro como un líder en sanidad y queremos seguir creciendo en esa dirección. Por eso reafirmo nuestro compromiso de seguir patrocinando al Club, de hecho, ya estamos comprometidos para los próximos tres años. Está claro que nuestro convencimiento es seguir estando al lado del deporte: del deporte de élite, del deporte de base y del deporte en general.

Casi 30 años dan para muchas historias. ¿Hay algún momento que recuerdes especialmente?

Yo estoy muy orgulloso de haber apoyado al Granca tantos años y de que el Granca nos haya elegido a nosotros. Es una relación en los dos sentidos y estamos muy contentos. Recuerdo muchos momentos bonitos, con muchos responsables del Club y muchos responsables médicos del grupo hospitalario. Ahora me viene a la mente una anécdota con una señora que me vino a visitar a Londres, donde yo estaba en ese momento, y me dijo: "¡oiga!, su hospital no puede ser muy malo porque si atiende al Granca y a la Unión Deportiva, significa que es el mejor hospital que hay en Canarias”.

Hoy somos el hospital privado más grande en tamaño y número de pacientes de todo el Archipiélago.

Para terminar, ¿le gustaría hacer llegar un mensaje de HPS a la sociedad a través del deporte?

El mensaje es que el deporte y la cultura ayudan a mantenerte sano. La idea de que los hospitales vivimos de gente enferma es mentira: los hospitales trabajamos con una idea fundamental que es la prevención para la salud. Deporte y cultura ayudan a mantenerte en buenas condiciones físicas y psíquicas, ese realmente sería nuestro mensaje: Te ayudamos a mantenerte sano.