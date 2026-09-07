Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

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Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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