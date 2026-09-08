Fuego
Un incendio afecta al Monte de la Tortuga de Ceuta
Las llamas pueden verse desde toda la ciudad autónoma
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Redacción
Un incendio afectó en la noche de este martes a la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente a la zona de García Aldave, lo que se conoce como Monte de la Tortuga.
La zona está salpicada de pequeños asentamientos de migrantes, muchos de ellos llegados durante los hechos ocurridos en los últimos días del mes de julio.
Las llamas pueden verse desde toda la ciudad autónoma. La Guardia Civil y los bomberos se encuentran en la zona tratando de apagar el incendio.
Fuente: El Periódico
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