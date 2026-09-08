El periodista Isidoro Nicieza recibe la Medalla de Asturias: "Siempre he intentando hacer un periodismo útil para los asturianos"

El periodista Isidoro Nicieza recibió este martes en el Auditorio de Oviedo la Medalla de Asturias tras una exitosa y dilatada carrera periodística, vinculada en su mayor parte a Prensa Ibérica y dejó un claro titular. "Siempre he intentado que el periodismo, además de honesto y respetuoso con la verdad, sea útil para Asturias y para los asturianos. Que sea mi tierra la que me concede este reconocimiento me hace pensar que, al menos en parte, he conseguido llevar a cabo ese compromiso", aseguró Nicieza, que fue director general y director de La Nueva España, director general de Faro de Vigo y, hasta su jubilación en 2024, director general de Contenidos de todo el grupo editorial, al que permanece ligado como consejero de Editorial Prensa Asturiana.

"El periodismo jamás puede perder de vista que los dueños de la información son los ciudadanos; esa es su esencia. Su obligación es ofrecer información veraz y el periodismo es hoy más valioso que nunca debido a la avalancha de noticias falsas", destacó el periodista, que recibió el premio de manos de Adrián Barbón, presidente del Principado.

Optimista con el futuro del sector, Nicieza puso el foco en la tecnología, "un reto para el periodismo, no un problema", y llamó a huir de las prisas para ejercer la profesión: "El periodismo es verificar. Si lo haces muy rápido, lo puedes hacer mal". El periodista también reflexionó sobre el momento de Asturias, para él "más y mejor de lo que creemos la mayoría de los asturianos pese a todas las dificultades, que muchas veces nos llevan a fijarnos más en lo que nos falta y en lo que perdimos que en lo que tenemos y podemos conseguir".

Nicieza se acordó de sus compañeros de profesión de Prensa Ibérica, muchos de ellos acompañándole, y destacó el apoyo de Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta del grupo editorial, presentes en el Auditorio, así como el de sus hijos, Aitor Moll (también en Oviedo) y Ainhoa Moll, consejero delegado y adjunta al presidente y directora editorial, respectivamente. Tampoco se olvidó de su familia, especialmente de sus hijos, Daniel y Laura, y de su mujer, Mari, con los que tiene, admitió Nicieza, "una deuda de tiempo brutal".

Distinciones del Día de Asturias

El acto, celebrado en ocasión del Día de Asturias, reunió a quince nombres y entidades vinculados a distintos ámbitos de la vida asturiana. Además de Nicieza, recibieron la Medalla de Asturias el Real Oviedo, que ha conmemorado su centenario; la Asociación Emburria, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad desde Cangas de Onís; el tenor y divulgador de la canción asturiana Joaquín Pixán; y el maestro y músico Nacho Fonseca, fundador del coro infantil Xentiquina. Como hijos predilectos fueron distinguidos el empresario y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón; el histórico dirigente del PP asturiano Isidro Fernández Rozada; la cantante de tonada asturiana Mari Luz Cristóbal Caunedo; y el exalcalde de Grado José Sierra Fernández.

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Los títulos de hijos adoptivos recayeron en la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso; el piragüista y seis veces medallista olímpico Saúl Craviotto; la periodista y escritora Maruja Torres; la profesora de Historia del Arte Yayoi Kawamura; el director de la Fundación Vinjoy Adolfo Rivas; y la catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo Consuelo Martínez.

Fuente: La Nueva España