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Radiografía de los estudiantes de 4º de ESO

Todos los gráficos que explican la debacle de España en el informe PISA 2025

Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria ocupan las mejores posiciones mientras que Euskadi se coloca en el furgón de cola con Ceuta y Melilla

Primer día de colegio en la escuela concertada FEDAC Sant Andreu.

Primer día de colegio en la escuela concertada FEDAC Sant Andreu. / MANU MITRU

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Alex Riera / Franciso José Moya / Olga Pereda

Madrid

Publicado esta martes en todo el mundo, PISA 2025 constata que el alumnado español pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que supone más de un curso (20 puntos equivale a un año lectivo). En matemáticas, el descenso es de 16 puntos (casi otro curso entero) y en ciencias, 8. Son los peores resultados desde que, en 2000, la OCDE comenzó el informe PISA para comprobar el rendimeinto académico de los estudiantes de 15 años en más de 90 países.

En PISA 2022, la media española se aproximaba a los parámetros medios de la OCDE y la UE. Esta vez, los porcentajes están por debajo. El problema fundamental no es tanto la posición concreta de España sino la trayectoria. El rendimiento de los estudiantes es cada vez más bajo y el deterioro se acelera entre 2022 y 2025. Por primera vez, la caída es especialmente intensa entre los chavales y las chavalas que pertenecen a familias de rentas altas, que son, tradicionalmente, los que mejor rendimiento académico suelen tener.

Noticias relacionadas

Estos son los gráficos que ilustran la caída en el rendimiento académico.

Gráfico que muestra la evolución en PISA.
Gráfico de puntos que muestra la lectura por comunidades autónomas.
Gráfico de puntos sobre matemáticas por comunidades.
Gráfico de puntos sobre Ciencias por comunidades.
Gráfico de puntos sobre matemáticas a nivel mundial.
Lectura a nivel mundial
Ciencias a nivel mundial

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Fuente: El Periódico

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