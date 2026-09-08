La terapeuta de los Andic estudia acciones legales por el daño a su imagen

Los asesores de la mediadora de los Andic mueven ficha. La psicoanalista de Jonathan e Isak Andic, Julia Lüderwaldt, está fuera de España junto a su hija, que es jueza en Alemania, a la espera de volver a España, según ha revelado su abogado a EL PERIÓDICO. De momento, Lüderwaldt no está imputada ni tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, por lo tanto, no necesita un letrado, pero, como ya avanzó este diario, se está asesorando con un conocido despacho de abogados de Barcelona. De esas primeras consultas, este diario ha podido saber que el abogado de la terapeuta se plantea emprender acciones legales por el daño a la imagen de su clienta. Pondrían el foco en "informaciones que hayan podido causar perjuicio a la mediadora familiar".

Esgrime el abogado de Julia Lüderwaldt que ella es una “mediadora familiar que llevó a cabo una terapia y nada más, y se la ha llegado a tildar de inductora de un homicidio y en ningún caso participó ni colaboró en nada más que una terapia de ayuda”. Considera además que “el juzgado ha tolerado que el juicio se haga en prensa". "A ver dónde encuentran ahora a nueve personas de un jurado popular que no hayan visto vídeos del caso en redes sociales”. Alude al hecho de que el caso de la muerte de Andic será juzgado por un jurado popular que deberá estar formado por nueve personas que, para evitar juicios paralelos, no deberán estar contaminadas con informaciones del exterior.

Lüderwaldt no está imputada y su defensa insiste en que “solo llevó a cabo una terapia” con Jonathan e Isak Andic

Este mes de septiembre, con la reactivación de la vida judicial, se espera que citen a declarar a más testimonios de la causa y a la intérprete inglesa excolaboradora de la terapeuta, que declaró que la mediadora propuso una ruta “extrema” dentro de su terapia de confrontación, para que ratifique sus declaraciones que hizo a los Mossos d’Esquadra. También se esperan nuevas diligencias practicadas por la Unidad de Investigación de Martorell: los análisis de los volcados de conversaciones de varios testigos que ya declararon ante la magistrada, así como el esclarecimiento de fechas, billetes, motivaciones del viaje a Ecuador que pidió la magistrada, así como el historial médico de Andic, entre otros,

La jueza de instrucción número 5 de Martorell, que lleva el caso, llamó a declarar a Lüderwaldt el pasado 30 de junio como testigo en el marco de la investigación por la muerte de Isak Andic, ocurrida el 14 de diciembre de 2024 en Collbató, durante un paseo con su hijo Jonathan. En la declaración judicial, la mediadora familiar de los Andic explicó que trató a padre e hijo para ayudarles a solucionar sus problemas y que incluso derivó al padre a un psiquiatra para completar la terapia. La mujer declaró que el día 1 de diciembre visitó la ruta de Collbató pero no el punto en que se precipitó Isak Andic. “No sabe dónde es y acudió allí para preparar la ruta de otro cliente”, insiste ahora su abogado.

Una antigua colaboradora declaró que la mediadora propuso una ruta “extrema” dentro de su terapia de confrontación

Un día antes de la declaración de Lüderwaldt en sede judicial, una antigua colaboradora suya declaró a los Mossos que acompañó a la terapeuta el 1 de diciembre a Collbató y que la psicoanalista le había propuesto a Jonathan realizar una ruta “extrema” para ponerle al límite, lo que formaba parte de la intensa terapia, llamada de "confrontación", que aplicaba con la familia.

Así lo declaró la misma testigo, una inglesa que también trabaja de intérprete, ante los Mossos d’Esquadra los pasados 29 de junio y 6 de julio, cuando mostró a la policía catalana los mensajes y audios que se había intercambiado con Lüderwaldt. De hecho, la intérprete volcó de su móvil las conversaciones entre ella y Julia y entre ella y Jonathan Andic. Unas conversaciones que obran en manos de los Mossos y que están siendo analizadas.

Lüderwaldt, en sede judicial, se refirió a la figura de la intérprete inglesa como la persona que buscaba enclaves en la montaña para pasear con sus pacientes en el marco de su terapia.

La jueza Raquel Nieto, en su auto de instrucción del 19 de mayo ya mencionó a la psicoanalista como una persona que “propició” un cambio de testamento en vida de Isak Andic. Entiende la jueza que el fundador de Mango cedió a las pretensiones de Jonathan Andic de recibir una herencia en vida de su padre. Además, la magistrada pidió a los Mossos que determinen “la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos” y mencionó a Julia Lüterwaldt.

Según la magistrada, en las sesiones de terapia, el primogénito manifestó presuntamente que tenía sentimientos de “odio y rencor”, “ideas de muerte y culpabilizar de su situación a su padre”, así como “que la figura del padre deje de existir en pensamiento o en vida”. Por su parte, la defensa siempre ha defendido que Jonathan se sometió a una terapia de “confrontación”, basada en “acción y reacción para encontrar el crecimiento”. Solo desde “ese prisma y contexto, deben ser leídos y entendidos (los mensajes)”, dice Cristóbal Martell, abogado de Andic, en su recurso contra el auto de prisión.

De hecho, según el entorno de la familia, Jonathan desconocía completamente el contenido de los mensajes de “la ruta extrema” que supuestamente estaban preparando. Fuentes cercanas a Jonathan explican que la excursión a Collbató se preparó la misma semana y que no tenían fijado un día concreto ni una hora y que incluso su padre el mismo día 14 de diciembre le escribió: “Joni, ven a buscarme cuando quieras”, según un mensaje que consta en la causa.

Julia L. es una psicoanalista de origen ecuatoriano-alemán sin titulación en España. Los abogados que la asesoran dicen que no necesita titulación porque es una mediadora familiar. Una cliente de la psicoanalista con la que habló este diario señaló que en su terapia mediaba en un conflicto familiar y que trataba a diferentes miembros de la familia: “Es dura y profesional”, dijo.

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Por su parte, la mujer inglesa es una intérprete 'freelance' que trabaja para diferentes despachos. Según ha podido saber este diario, la testigo manifestó que lleva “un año sin dormir” desde que conoció los hechos y que actualmente no guarda relación con la terapeuta. Según se desprende de la declaración que prestó ante los Mossos d’Esquadra, la mediadora familiar de Jonathan e Isak le derivaba clientes para que mejoraran su inglés y, solo de manera excepcional, para que les buscara rutas y excursiones donde poder llevar a cabo sus técnicas de “confrontación” para solucionar los problemas.