Wayalia Las Palmas: cuidar de tus padres mientras trabajas, ¿cómo organizarse?

Hay etapas en las que la vida parece pedirnos estar en varios sitios a la vez. El trabajo, la familia, la casa, los hijos, los compromisos del día a día… y, al mismo tiempo, empiezan a aparecer nuevas necesidades en nuestros padres. Quizá necesitan ayuda para algunas tareas, compañía durante unas horas o simplemente saber que hay alguien cerca cuando nosotros no podemos estar. Encontrar la manera de compatibilizarlo todo no siempre es sencillo, y tampoco tiene por qué serlo.

En WayaliaLas Palmas, empresa canaria especializada en cuidado y atención domiciliaria de personas mayores y personas en situación de dependencia, conocen de cerca esta realidad. Muchas familias llegan buscando precisamente eso: una forma de cuidar a sus padres sin que el trabajo y las obligaciones diarias les impidan estar presentes, pero también sin que toda la responsabilidad recaiga sobre una única persona.

Cuando cuidar empieza a ocupar cada vez más espacio

Al principio puede parecer que no hace falta organizar nada. Una llamada cada mañana, hacer la compra el fin de semana, acompañar a una cita médica o acercarse a casa después del trabajo. Son pequeños gestos que se incorporan a la rutina casi sin darnos cuenta.

El problema aparece cuando las necesidades aumentan y aquello que antes era puntual empieza a convertirse en una responsabilidad diaria. Las visitas se multiplican, las tareas se acumulan y cada vez resulta más difícil estar disponible en todo momento. Entonces puede aparecer una sensación muy común: estar constantemente pendiente de si nuestros padres están bien, incluso cuando estamos trabajando.

No se trata de elegir entre una cosa y otra. La clave está en encontrar una organización que permita que la persona mayor esté bien atendida y que los hijos puedan continuar con su día a día sin vivir permanentemente con la sensación de no llegar a todo.

No todo el cuidado tiene que recaer en la familia

Uno de los primeros pasos puede ser hablarlo entre todos. Conocer qué necesita realmente la persona mayor, qué puede seguir haciendo por sí misma y en qué momentos necesita apoyo permite tomar decisiones con más claridad.

También es importante distinguir entre estar presente y hacerlo todo. Un hijo puede seguir siendo una figura fundamental en la vida de sus padres sin tener