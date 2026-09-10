La Fiscalía alerta de un fuerte repunte en los delitos de trata: las víctimas aumentan un 58%, con más presencia de la explotación laboral

La memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2025, alerta de un "aumento elevadísimo" en el número de víctimas de trata y de una criminalidad más digital, más transnacional y con mayor presencia de la explotación laboral.

La principal señal de alarma no es tanto el número de investigaciones como el volumen de víctimas identificadas: 1.206, un 57,9% más que en 2024. La fiscalía atribuye el incremento a que las organizaciones captan cada vez más víctimas mediante las nuevas tecnologías y a la detección de grandes redes de explotación laboral.

En cuanto al primer ámbito, los fiscales indican que las redes sociales se han convertido en un instrumento clave para captar, controlar y explotar víctimas. En el siglo XXI, ya no se requiere un control físico permanente, sino que las organizaciones criminales usan las plataformas digitales para controlar la explotación a distancia y canalizar los beneficios obtenidos, por eso piden adaptar el marco normativo penal a la nueva realidad tecnológica y reforzar la capacidad de investigación frente a formas de explotación cada vez más sofisticadas.

Pero, al mismo tiempo, reconocen que la mayor digitalización ofrece nuevas oportunidades a las fuerzas de seguridad para combatir la trata, porque sus responsables dejan tras de sí un rastro digital que permite reconstruir movimientos, acreditar vínculos entre los miembros de la organización y fortalecer pruebas, reduciendo la dependencia exclusiva del testimonio de las víctimas, que es una de las principales dificultades para erradicar esta lacra.

Explotación sexual y laboral

De hecho, los procedimientos abiertos por este delito son aún escasos, por la dificultad de persecución. Aún así, poco a poco van en aumento. En 2025 se abrieron 165 diligencias de seguimiento, frente a 150 en 2024, y 204 procedimientos judiciales por trata de seres humanos, frente a 181 el año anterior. El impulso investigador se trasladó también a la fase procesal, con 46 escritos de acusación, un 43% más que en 2024.

La mayoría de las investigaciones (el 73%) corresponden a la explotación sexual de mujeres, pero la explotación laboral, según la Fiscalía, está ganando protagonismo. Así, de las 1.246 víctimas, 894 son con fines de sexuales y 384 laborales, lo que supone un incremento del 54,8%. En este caso, son mayoritariamente hombres. El ministerio público alerta particularmente del incremento de la explotación laboral en granjas agrícolas y pecuarias, además de en el servicio doméstico, hostelería, limpieza, construcción y talleres.

Asimismo, detecta un repunte de los delitos por tráfico de inmigrantes, con 830 procedimientos judiciales, frente a 682 en 2024. Los fiscales avisan de que se trata de organizaciones cada vez más sofisticadas, en rutas marítimas más largas y con una violencia extrema durante las travesías.

Ley integral

Por todo ello, el Ministerio Público reclama, un año más, la aprobación de una ley integral contra la trata, una petición que ahora cobra especial "urgencia" por la obligación de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva europea en la materia, cuyo plazo de transposición venció el 15 de julio de 2026.

La normativa europea amplía el enfoque tradicional de la lucha contra la trata e incorpora nuevos desafíos vinculados a la explotación en entornos digitales, al uso de tecnologías de la información para la captación, control y explotación de las víctimas, así como nuevas formas de explotación, tales como la maternidad subrogada forzada y la adopción ilegal, que exigen una respuesta normativa más moderna y completa.

Por último, la memoria indica que España es cada vez más no solo un destino, sino una plataforma europea de la trata. Así, España funciona como país de tránsito hacia otros países europeos y algunos tratantes se establecen en el país para controlar a distancia a las víctimas explotadas en otros estados, actuando España como una especie de centro de operaciones.