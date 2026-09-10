Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmicaTerremotos en AgaeteMetroguagua en Hoya de la PlataSucesos en CanariasTiempo en CanariasUD Las PalmasVuelta al cole en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Suben a 296.502 las hectáreas quemadas por fuegos en España, más del triple del promedio

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Day Pass en el Puerto de Las Palmas: nuevo impulso a una 'sala VIP' para tripulaciones con gimnasio, peluquería, supermercado y centro médico
  2. 7.503 canarios amasan una fortuna equivalente a la mitad del PIB regional
  3. Aparcar no es acampar': las autocaravanas buscan sitio en Las Palmas de Gran Canaria
  4. La Aemet prevé un descenso de las temperaturas mañana jueves en Canarias, aunque aún se rozarán los 30 grados
  5. Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Santa Lucía de Tirajana
  6. Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino
  7. Fin a toda una vida laboral: Marisa Rivas se jubila tras 42 años y cierra su tienda de moda de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Dos ladrones entraron a atracar un restaurante en Murcia y se encontraron con Álex: 60 años y experto en lucha canaria

La pensión de jubilación dará un 'subidón' en 2027: las cuantías aumentarán, previsiblemente, más de un 3% según los primeros cálculos

La pensión de jubilación dará un 'subidón' en 2027: las cuantías aumentarán, previsiblemente, más de un 3% según los primeros cálculos

La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad

La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

La doctora María Teresa Godoy reivindica en las fiestas de Los Dolores la memoria de quienes han cuidado de Lanzarote durante cinco siglos

La doctora María Teresa Godoy reivindica en las fiestas de Los Dolores la memoria de quienes han cuidado de Lanzarote durante cinco siglos

Pregón de las Fiestas de Los Dolores 2026, patrona de Lanzarote

Pregón de las Fiestas de Los Dolores 2026, patrona de Lanzarote

Arrecife aplaza el pleno municipal de este jueves por el fallecimiento del padre de la concejala popular Eli Merino

Arrecife aplaza el pleno municipal de este jueves por el fallecimiento del padre de la concejala popular Eli Merino

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión
Tracking Pixel Contents