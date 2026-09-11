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Actividades para mayores

Terapia con perros frente a la soledad: "Los ancianos necesitamos actividades porque estamos mucho tiempo encerrados"

Unos 1.400 usuarios de residencias de mayores harán este curso talleres con canes que fomentan el bienestar emocional

Terapia con perros para combatir la soledad y el envejecimiento en la residencia Amavir, en Madrid

Terapia con perros para combatir la soledad y el envejecimiento en la residencia Amavir, en Madrid

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Patricia Martín

Madrid

Ángeles Nieto, de 90 años, luce feliz después de haber participado, en la residencia donde vive desde hace más de cuatro meses, en una terapia con perros dirigida a mitigar la soledad no deseada y promover el bienestar emocional, la comunicación y la participación social de las personas mayores. "Los ancianos necesitamos actividades porque estamos mucho tiempo encerrados", concluye.

Ángeles vive en la residencia desde que se rompió un hombro y su movilidad se vio entorpecida y, pese a estar rodeada de otros usuarios y de los profesionales, reconoce que se "acuerda mucho de su casa" y que el día más alegre es cuando ve aparecer a sus nietas por la puerta del recinto. Por eso, considera que una actividad con animales sirve para mitigar los momentos de soledad y "sobrellevarlos". "Los perros te hacen compañía, te entienden, te dan afecto, hay ratos que te aíslas y piensas en bobadas, que te sientes sola, pero esta mañana se ha pasado volando", añade.

Junto a ella, José García Fernández, de 94 años y María Dolores Murillo, de 80 años, asienten con la cabeza. "Con momentos así, no piensas en tus problemas", añaden. Son tres de los residentes que han participado este martes en la primera sesión de 'Momentos Senior', un programa promovido por Kiwoko, una empresa especializada en el cuidado de animales de compañía, que organizará intervenciones asistidas con perros por distintas regiones de España.

Después de desplegar, durante tres años, una actividad similar en colegios de educación especial, este curso el programa llegará a entre 1.200 y 1.400 personas mayores que viven en hasta 36 residencias. En un inicio, la terapia se desarrollará en hasta 18 residencias de la Comunidad de Madrid, nueve de la Comunidad Valenciana y otras nueve del País Vasco y Cantabria.

Cuatro de los participantes en una terapia con perros frente a la soledad en la residencia Amavir, en Madrid

Cuatro de los participantes en una terapia con perros frente a la soledad en la residencia Amavir, en Madrid / Kiwoko

Aislamiento y bajo estado de ánimo

La iniciativa priorizará centros situados en zonas con menos recursos y en la Comunidad Valenciana, áreas afectadas por la DANA. El programa está pensado para beneficiar a todos los residentes, pero especialmente a mayores con deterioro cognitivo y más necesidades de apoyo, así como personas sin deterioro que atraviesen situaciones de aislamiento, apatía, bajo estado de ánimo o dificultades de adaptación a la residencia.

De hecho, un estudio publicado en 2025 en la revista científica Ocronos y realizado por profesionales de Enfermería analizó un programa de terapia asistida con perros desarrollado durante ocho semanas con 28 personas mayores de 70 años que vivían en una residencia de larga estancia. Tras la intervención, el 82% de los participantes mostró una disminución de al menos dos puntos en la escala de depresión geriátrica utilizada en el estudio, mientras que el 61% pasó de presentar síntomas depresivos leves o moderados a no mostrar sintomatología clínica. Los investigadores también observaron una mejora general del estado de ánimo y un aumento de la participación grupal.

“El vínculo humano-animal puede abrir canales de comunicación y generar conexiones que, en ocasiones, resultan difíciles de establecer de otras formas. Con 'Momentos Senior' queremos acercar esta experiencia a los centros de mayores para crear nuevos espacios de encuentro y contribuir a que sus residentes se sientan acompañados, escuchados y motivados para participar y relacionarse con las personas de su entorno”, indica Caroline Arrú, co-sponsor del Comité de ESG y Chief Marketing and Customer Officer de Kiwoko.

Edad media de 90 años

La sesión de este martes en la residencia Amavir, en Colmenar Viejo (Madrid), ha comenzado con la presentación y el saludo individual a los perros, en un primer contacto pensado para generar confianza, promover la interacción y favorecer la comunicación. A continuación, los participantes, 16 personas con una edad media de 90 años, han realizado ejercicios sencillos en los que han podido jugar con los perros -tres Golden Retriever- y premiarlos con caricias, juguetes o pequeños premios.

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"Más allá del disfrute individual, la visita de los perros puede convertirse en un motivo de conversación entre los residentes, sus familiares y los profesionales de los centros. La experiencia compartida contribuye a generar momentos significativos, enriquecer las relaciones interpersonales y reforzar el sentimiento de comunidad dentro de las residencias", concluye Kiwoko.

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Fuente: El Periódico

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