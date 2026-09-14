Andreu García, biólogo: “Una cucaracha en casa no siempre es una plaga, pero si ves varias hay un problema”

La aparición de una cucaracha en casa suele activar todas las alarmas, especialmente durante los meses de más calor en Canarias, cuando estos insectos aumentan su actividad. Sin embargo, encontrar un solo ejemplar no siempre significa que exista una plaga instalada en la vivienda.

Sin embargo, si los avistamientos se repiten en un período corto de tiempo, puede que tengamos que encender las alarmas. Andreu García, biólogo, vicepresidente y portavoz de la Asociación Catalana de Empresas de Control de Plagas (ADEPAP), señala cuándo conviene dejar de recurrir a soluciones caseras para acabar con el insecto y solicitar la intervención de profesionales.

«Si vemos una un día puntual, puede haber entrado por cualquier sitio, incluso por la ventana. No pasa nada», explica García. La señal de alerta llega cuando la presencia deja de ser esporádica: «El problema es cuando ves una, luego otra y después dos o tres más. Ahí ya tenemos un foco cerca».

Una cucaracha aislada puede haber entrado desde el exterior

Muchos canarios se plantean si una cucaracha puede ser motivo de alarma, pero el insecto puede acceder a la vivienda a través de ventanas, grietas, desagües o zonas comunes de un edificio. Por eso, encontrar un solo ejemplar no es señal de que haya una colonia instalada en el interior del inmueble.

Ahora bien, si vemos estos insectos de manera recurrente o en diferentes puntos de la casa, el biólogo recomienda recurrir a una empresa especializada que pueda localizar el origen y decidir cuál es el tratamiento más adecuado.

Asimismo, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) aconseja realizar un diagnóstico específico antes de actuar contra una plaga. El tipo de cucaracha, el lugar por el que accede y la existencia de un posible foco condicionan las medidas que deben adoptarse.

¿Los huevos se quedan pegados al zapato al pisarla?

Otra de las creencias más extendidas sostiene que aplastar una cucaracha puede provocar que sus huevos queden adheridos a la suela del zapato y terminen distribuidos por la vivienda.

García rechaza esta afirmación. Algunas especies transportan una ooteca, la cápsula en la que se encuentran los huevos, pero pisar al insecto no provoca la dispersión masiva que plantea este mito.

«Es un mito y hay que desterrarlo», afirma el biólogo, quien sostiene que, si la cápsula continúa unida o se encuentra dentro del ejemplar, también resulta destruida al aplastarlo: «Una vez la pisas, pisas los huevos y los rompes».

Esto no significa que se deba dejar la zona sin limpiar. Tras eliminar el insecto, resulta conveniente retirar sus restos y desinfectar la superficie con cuidado, especialmente si ha aparecido en una cocina o cerca de alimentos.

Por qué el calor favorece la aparición de cucarachas

Las temperaturas elevadas favorecen la actividad y la reproducción de estos insectos.

ADEPAP también ha advertido de que la llegada cada vez más temprana de las altas temperaturas está adelantando la aparición de cucarachas en entornos urbanos. García señala, además, que la cucaracha americana es más prolífica y resistente que otras especies que tradicionalmente eran habituales en las ciudades.

En Canarias, los servicios municipales realizan labores periódicas de desinsectación y reciben avisos relacionados con cucarachas y otras plagas urbanas. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el Ayuntamiento contabilizó 295 intervenciones de desinsectación y desratización durante mayo de 2026, distribuidas por los cinco distritos de la capital.

Santa Cruz de Tenerife también mantiene un programa permanente de control integrado de plagas y permite que la ciudadanía comunique incidencias mediante la aplicación municipal Santa Cruz Mejora.

Cómo prevenir la aparición de cucarachas en casa

La prevención pasa por dificultar que estos insectos encuentren dentro de la vivienda agua, alimento y lugares en los que refugiarse. ANECPLA recomienda:

No dejar restos de comida ni residuos al descubierto.

Corregir fugas de agua y evitar zonas con humedad.

Sellar grietas, agujeros y rendijas.

Mantener ordenados los espacios de almacenamiento.

Utilizar cubos de basura con tapas herméticas.

Recurrir a profesionales cuando los avistamientos se repitan.

Por tanto, encontrar una cucaracha aislada no siempre implica que exista una infestación. Sin embargo, si después aparece otra y, poco más tarde, dos o tres ejemplares adicionales, la situación deja de ser circunstancial. Como resume García, esa sucesión puede indicar que existe un foco próximo y que ha llegado el momento de solicitar una inspección profesional.