Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estudiante canaria asesinada en MéxicoAparatoso incendio en Cazadores, TeldePobreza en CanariasSimpa en CanariasUn joven muere en una fiesta en CanariasGran Canaria envejeceUD Las PalmasTiempo en CanariasMilitares canarios en Ceuta
instagramlinkedin

SEGURIDAD VIAL

Cuadruplica el máximo de alcohol para conducir y dice a la Policía que fue por el gazpacho

El conductor justificó ante los agentes su positivo en el control de alcoholemia alegando que el vinagre presente en el gazpacho consumido pudo alterar el resultado de las pruebas

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / C. LEÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sevilla

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha denunciado al conductor de un vehículo que multiplicaba por cuatro la tasa máxima de alcohol, que, tras realizar la prueba, aseguró a los agentes que no había bebido, y que el problema era el vinagre del gazpacho que había tomado.

En sus redes sociales oficiales, la Policía ha informado de que los agentes interceptaron al citado conductor tras observar cómo circulaba realizando maniobras extrañas, sin utilizar el cinturón de seguridad y haciendo uso manual del teléfono móvil.

Al identificarlo, los agentes apreciaron síntomas evidentes compatibles con el consumo de alcohol, por lo que fue sometido a las correspondientes pruebas de alcoholemia, y arrojó un resultado de un miligramo de alcohol por litro de aire espirado, multiplicando por cuatro el máximo permitido de 0,25, además de que el umbral penal se sitúa en 0,60.

Tras comunicarle el nivel que había arrojado, el conductor, disconforme con el resultado, aseguró a los policías que solo había tomado gazpacho, y que el vinagre con el que se elabora le habría subido el nivel de alcohol en sangre.

Noticias relacionadas

Tras esta explicación, fue informado de los derechos que le asistían como investigado, no detenido, por un presunto delito contra la seguridad vial, que se castiga con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del carnet de conductor de uno a cuatro años, lo que se determinará en un juicio rápido.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida
  2. La Audiencia Nacional niega al capitán del 'Arconian' volver al buque para recuperar su cartilla
  3. Hallan el cadáver de un joven detrás del escenario de las fiestas de Tinajo
  4. Cruza dos carriles y acaba contra una parada de guaguas en Canarias
  5. Tres de los diez grandes municipios más ‘pobres’ del país son de Canarias
  6. La isla de Canarias que conquista a Xuso Jones (37 años): un café único en Europa y playas paradisíacas
  7. La surrealista escena de un pasajero al terminar un viaje en Canarias
  8. Canarias entra en prealerta por calor y calima desde este lunes: temperaturas de hasta 37 grados y calidad del aire desfavorable

Tres islas de Canarias registran este lunes las temperaturas más altas de todo el país

Tres islas de Canarias registran este lunes las temperaturas más altas de todo el país

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (14/09/2026)

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (14/09/2026)

La Sala de Exposiciones Manolo Mherc en Ingenio inaugura hoy una muestra sobre los derechos LGTBI y el matrimonio igualitario

La Sala de Exposiciones Manolo Mherc en Ingenio inaugura hoy una muestra sobre los derechos LGTBI y el matrimonio igualitario

Así era Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de Santa Brígida asesinada en México: una joven amante de la naturaleza, los viajes y los animales

Así era Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de Santa Brígida asesinada en México: una joven amante de la naturaleza, los viajes y los animales

El incendio forestal declarado en la zona de Cazadores mantiene desplegados a los servicios de emergencia

El incendio forestal declarado en la zona de Cazadores mantiene desplegados a los servicios de emergencia

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

El gigante 'Seven Borealis' hace escala en el Puerto de Las Palmas antes de poner rumbo a Costa de Marfil

El gigante 'Seven Borealis' hace escala en el Puerto de Las Palmas antes de poner rumbo a Costa de Marfil
Tracking Pixel Contents