Sánchez presenta la ampliación del Plan Veo: 23 millones más para ayudas de 100 euros a la compra de gafas para niños

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchezy la ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes la ampliación del Plan Veo, dotada con 23 millones de euros adicionales, lo que eleva la inversión a cerca de 73 millones de euros. El Plan Veo es un sistema de ayudas de hasta 100 euros para la adquisición de gafas o lentillas, destinadas a menores de 16 años. Se puso en marcha hace casi un año (en concreto, el 10 de octubre de 2025) y, desde entonces, se han beneficiado casi 500.000 niños, niñas y adolescentes.

Con la ampliación del programa, las ayudas, que siguen siendo de un máximo de 100 euros por menor y año, estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo del programa es paliar el problema de pobreza visual, es decir, no tener suficientes recursos para hacer frente a la inversión que suponen las gafas o lentillas, que se calcula que sufren más de 700.000 niños en España.

"Los niños con menos recursos acceden con menos frecuencia a la corrección visual, porque el dinero se acaba antes de que se acabe el mes", ha justificado García, quien también ha considerado que "ver bien forma parte de la salud, del aprendizaje, de la autoestima y de desenvolverse con las mismas herramientas que los demás".

A su vez, Sánchez ha indicado que "se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado", por eso, ha subrayado, el Gobierno puso en marcha el Plan Veo.

Los requisitos

Para acogerse al Plan Veo, se necesita una prescripción en formato de receta que debe incluir, al menos, la identificación del profesional sanitario o del servicio, el nombre del centro sanitario y la fecha de validez de la prescripción.

La autoridad que emita la receta varía según la edad y si se trata de un primer o segundo acceso al Plan Veo. En niños de cinco años o menores, se requiere una receta de un profesional de oftalmología o de óptica-optometría de un servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud o del sistema privado. En el primer acceso de niños de 6 años o más la receta puede ser emitida por los profesionales anteriores o por un profesional de óptica-optometría de un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo. Y se han adherido unas 7.800 ópticas, casi el 75% de las existentes.

En el caso del segundo acceso, el beneficiario podrá acceder mediante una revisión realizada por un profesional de oftalmología, del ámbito público o privado, o por un profesional de óptica-optometría que preste servicios en dichos ámbitos o en un establecimiento de óptica adherido. Para este segundo acceso, será obligatorio que hayan transcurrido 365 días desde la adquisición anterior realizada a través del Plan Veo.