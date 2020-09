Claudio Romero acudió esta mañana por primera vez a darse un baño la playa de Arinaga. Pocos minutos después del mediodía se dio cuenta de que algo no iba bien. Un bañista de unos 60 años se encontraba en apuros. Este bombero del Consorcio de Gran Canaria corrió hacia él y lo sacó del agua, ya inconsciente y con dificultad para respirar. A los segundo recobró la normalidad, aunque fue evacuado al Hospital Insular con un ahogamiento incompleto.

"De repente vi a un señor que nadaba de forma extraña muy cerca de la orilla, a sólo un metro de profundidad". Fue entonces cuando Romero decidió actuar. "Después de 15 años de bombero me llevó dos segundos ver que algo no iba bien, así que entré corriendo al agua", apunta. Y añade: "Al girarlo y levantarlo del agua soltó un chorro de agua por nariz y boca". Cuenta el bombero que en ese momento el afectado estaba "inconsciente, cianótico y con dificultad para respirar".

Otro bombero del Consorcio, que pasaba el día con la familia en la playa, también actuó. "Me ayudó a estabilizarlo colocándolo de lado para que siguiera expulsando el agua y comenzara a respirar con normalidad". Lo socorristas acudieron de inmediato con una camilla y oxígeno. "Hicieron un trabajo estupendo", señala. Unos diez miuntos después, el bañista recobró la consciencia y fue trasladado por una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Insular.

Como indicó Romero, el hijo del hombre agradeció su rápida respuesta. "Me explicó que no se lo esperaba, pues su padre sabe nadar y justo acababa de comprarle una toalla porque se le había antojado darse un baño hoy que sólo salieron a dar un paseo. Me dijo que cuando se dio cuenta de que algo iba mal ya estaba yo corriendo hacia el agua, no le dio tiempo a reaccionar. Por suerte la casualidad quiso que alguien lo viera a tiempo", apunta.

En el servicio también participaron agentes de la Policía Local de Agüimes.