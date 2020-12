El vigilante de seguridad de una obra en el pueblo grancanario de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) denuncia a su jefe por causarle lesiones con un objeto que identifica como un cuchillo o una sierra, provocándole erosiones superficiales en el cuello, según el parte de lesiones del facultativo del centro de salud en el que fue asistido, que habla también de la ansiedad en el que se encontraba el afectado. José Carlos Llarena grabó también con su teléfono supuestas amenazas proferidas, según su relato, por el empresario F. D. C., dueño de una compañía de servicios integrales, en las que le dice: "Como te trinque, hijo de puta".

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo en la calle Hinojo de Vecindario. Según el relato que consta en la denuncia, sobre las 20 horas, el trabajador de 33 años se reunió con su actual jefe de la empresa en la que trabajaba y, tras una fuerte discusión, "el denunciado le golpeó en el cuello con lo que pudo ser un cuchillo o una sierra, ocasionándole lesión escoriativa por el lado izquierdo del cuello, y en el antebrazo derecho".

Los hechos tienen lugar en la vía pública, teniendo como trasfondo que el denunciado no había cobrado sus pagas por los trabajos realizados durante varios meses, mientras el propietario alega que el vigilante le había robado material de obra por 7.000 euros. "Esa es la excusa que pone el denunciado para no pagar al declarante", según el testimonio recogido en el escrito de infracción penal por el guardia civil que instruyó la diligencia.

El empleado relata que llevaba unos tres meses realizando labores de vigilancia de seguridad para la empresa de servicios integrales de F. D. C., realizando estas tareas en la calle Hinojo. Si bien carecía de contrato laboral y que "no estaba asegurado", José Carlos Ramírez relata que "de su trabajo es testigo mucha gente: como encargados de obra, peones, etc., ya que su trabajo era de unas 13 horas al día, en horario de 6 de la tarde a 7 de la mañana".

El trabajador afirma que ya ha tenido problemas anteriores con el denunciado por motivos similares, pero que nunca fueron denunciados porque "finalmente le había pagado" el dinero adeudado.

A su vez, añade que ayer lunes recibió "amenazas vía telefónica desde el móvil de la empresa, las cuales fueron grabadas por el denunciante y escuchadas por el instructor que suscribe", recoge el atestado. En ella, se puede oír a una persona diciéndole: "Como te trinque, hijo de puta".

José Carlos Ramírez señaló que tras la supuesta agresión no se defendió y que "salió corriendo del lugar por miedo".

En el parte de lesiones, se constata durante su exploración realizada por el facultativo una lesión escoriativa en cuello, así como un estado de nerviosismo. Y el médico le diagnosticó lesiones traumáticas múltiples y agresión de autoridad.