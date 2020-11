El hombre de nacionalidad belga que fue descubierto sin vida la mañana de ayer en un centro comercial abandonado de Maspaloma se suicidó. Así lo determinan los análisis forenses del Instituto de Medicina Legal, según informan fuentes cercanas a la investigación.

La hipótesis del suicidió fue la primera que barajó la Policia Nacional despues de descubrir el cadáver, del que parecía ser un indigente. Tampoco se trata de una persona sin techo. El fallecido era un residente del sur de Gran Canaria desde hacía unos años.

El ciudadano de origen belga fue encontrado con un corte en el cuello. Su cadáver fue descubierto por los trabajadores que desde el lunes iniciaron las tareas previas para la reforma del edificio que fue un centro comercial que lleva cerrado más de quince años. Los primeros indicios apuntan que esta muerte se produjo durante la noche del martes al miércoles, ya que los operarios no habían encontrado este cuerpo sin vida, ni cualquier pista en las dos jornadas anteriores.

Tras las llamadas de alerta al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes)-112, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, de la Comisaría de Maspalomas. Asimismo, se solicitó que acudiese al inmueble, en la zona más oeste del inmueble, en donde se halló el cadáver entre escombros, un médico de guardia del centro de salud de Maspalomas, quien confirmó el fallecimiento de este varón de mediana edad.

Los agentes de la Policía Nacional precintaron la zona para realizar las oportunas primeras pesquisas y llevaron a cabo exhaustivos rastreos en jardines y zonas colindantes. Pasadas las dos de la tarde de ayer el cuerpo fue retirado, tras la llegada del personal de traslados judiciales y de la orden de levantamiento por parte de la autoridad judicial.

Este antiguo centro comercial no tiene otros edificios colindantes, y está en un lugar importante de paso, delante de una gran rotonda, de distintas avenidas y del parque del Sur. "Es un inmueble que lleva más de quince años cerrado. No tiene puertas, ni ventanas, sino que se puede entrar con total facilidad y además estaban a oscuras", afirmó un trabajador de un negocio cercano, quien agregó que "allí entraban, sobre todo de noche, todo tipo de personas y edades, que aprovechaban que no eran vistas desde el exterior".