Una discusión entre el conductor de un vehículo y el de una guagua en el centro de Valencia ha acabado con el segundo embistiendo al coche. En las imágenes, que circulan por whatsapp y redes sociales, puede observarse a un vehículo parado en mitad del carril bus, justo enfrente de los postes de una parada.

La escena ha tenido lugar en la calle San Vicente, en la capital del Turia.

Tras una fuerte discusión, el conductor del coche retó al chófer de la guagua con un "si tienes coj€ lo revientas, pringao". El trabajador embistió con dos golpes al vehículo del otro hombre, desplazándolo varios metros.

Según explican algunos de los presentes, el conductor del vehículo le dijo al de la guagua que estaba esperando a su mujer en el carril bus mientras esta compraba mandarinas. "No te quito el coche porque no me da la gana".

Fuentes de la Policía Local señalan que los implicados en el suceso ofrecieron versiones contrapuestas de lo ocurrido, y ambos contaban con testigos que corroboraban su versión.