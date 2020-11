Agentes del Destacamento de Tráfico del Subsector de Trafico de Las Palmas, en Gran Canaria, han investigado el pasado día 16 de abril a un hombre de 31 años de edad -vecino del municipio de Valsequillo y con numerosos antecedentes policiales- como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, concretamente por conducción temeraria, al poner en riesgo al resto de usuarios de la vía conduciendo un turismo, dando además positivo en el correspondiente narcotest o prueba de drogas, aunque negativo en alcoholemia.

La intervención policial comenzó en torno a las 18:15 horas del pasado 16 de abril, cuando dos agentes del Destacamento de Tráfico realizaban sus cometidos de seguridad vial en la carretera convencional GC-100, y fueron a dar el alto a un vehículo ocupado por dos personas al objeto de cotejar el cumplimiento de las medidas establecidas en el estado de alarma en cuanto a los desplazamientos.

Sin embargo el conductor del vehículo hizo caso omiso e incrementó la velocidad con objeto de evitar de la acción policial, comenzando en este momento su seguimiento a distancia a la vez que se procede a informar de los hechos a la Central Operativa de Tráfico (COTA) solicitando el refuerzo de patrullas próximas al lugar.

El seguimiento del conductor del vehículo se realizó hasta el interior del casco urbano del municipio de Telde, procediendo a su interceptación en el barrio de Tara. Durante ese proceso a distancia los agentes pudieron observar la realización de maniobras que pusieron en concreto peligro la integridad física de terceros, al invadir el vehículo seguido en varias ocasiones el carril de sentido contrario en tramos de la vía donde la visibilidad era reducida por la configuración de la calzada, y vulnerando gravemente los factores socio-normativos dispuestos en el Reglamento General de Circulación y Ley de Seguridad Vial, llegando incluso a circular en sentido contrario al estipulado por la calle Ruiseñor, del municipio de Telde, donde finalmente es interceptado.

En el momento de su detención incluso el conductor afirmó que: "la he cagado, casi nos matamos con la tontería ésta (€)", comprobando en ese momento los agentes que el varón detenido no disponía de permiso de conducción que le habilitase para conducir el citado vehículo, dando positivo en la prueba de detección de drogas, y además fue denunciado a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, por incumplir las medidas de confinamiento al no estar en alguno de los puntos del artículo 7 de Real Decreto sobre el Estado de Alarma.

La otra ocupante del turismo quedo informada de la propuesta de sanción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015, artículo 36.6 conforme al Real Decreto 463/20 de estado de alarma, al no poder justificar conveniente el motivo del desplazamiento así como por realizarlo sin adoptar las medidas de seguridad necesarias al ir ocupando el asiento delantero derecho del turismo.

El conductor investigado y el turismo, instrumento de comisión del ilícito penal, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde competente por demarcación.