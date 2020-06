La llegada de 2.601 africanos hasta junio iguala a los recibidos todo el año anterior

Canarias ha recibido en lo que va de año a 2.601 inmigrantes por mar, casi tantos como en todo 2019, que se cerró con 2.698 entradas, la cifra más alta en las islas desde hace una década, al final de la llamada 'crisis de los cayucos'. La nueva oleada ha desbordado a las instituciones.

El magistrado y encargado del control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria (cerrado durante el estado de alarma tras detectarse varios contagios de covid-19), Arcadio Díaz Tejera, considera "inhumano" el trato dado a los africanos alojados en un almacén del puerto de Las Palmas y ha vuelto a urgir a que se ofrezcan espacios adecuados para la acogida de estas personas. La indignación por la situación de 42 inmigrantes durmiendo hacinados sobre colchones en el suelo del almacén, donde han permanecido más de 72 horas sin que entre muchos mediara la distancia de seguridad para prevenir el contagio de la covid-19, ha indignado a dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales.

"Desolador", "inhumano" e "intolerable" han sido los calificativos que han empleado el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico; el magistrado Arcadio Díaz Tejera y un portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

El juez ha reiterado que lleva meses solicitando sin éxito a las autoridades competentes un catálogo de bienes inmuebles para albergar a estas personas en condiciones dignas. Díaz Tejera ha señalado que se ha barajado acondicionar cuarteles vacíos del Ministerio de Defensa. Pero está "convencido de que no son los militares los que ponen dificultades para su uso, son otras instancias que no son militares".

Terrero de lucha

Desde la semana pasada, los inmigrantes que llegan a Gran Canaria pasan sus primeros tres días de cuarentena en un almacén del puerto de La Luz, al que el pasado 26 de mayo fueron conducidos 72 hombres llegados en dos cayucos en cuestión de varias horas. Dos de ellos dieron positivo mientras estaban bajo custodia policial.

Muchos de ellos tuvieron que estar de pie de playa en el sur de Gran Canaria nada más desembarcar de la travesía, ante la falta de un protocolo de actuación.

Las organizaciones no gubernamentales ya vienen alertando hace tiempo de esta situación, que ahora se ha vuelto a desbordar con la mejora del tiempo.

El presidente de Cruz Roja de Canarias, que gestiona los centros de acogida, Antonio Rico, ha afirmado que "es desolador ver a personas sin los medios adecuados para un trato digno", como el que se debe dar al colectivo "con cuarentena y sin ella". Insiste en que "hay que buscar una solución urgente" y evitar que "haya personas fuera del sistema".

El juez Díaz Tejera asegura que una de las sanitarias que ha asistido a los inmigrantes en ese almacén le ha confirmado que allí no cuentan con duchas, sino solo con un grifo para asearse. Pero no son los únicos casos, porque la situación es similar en Lanzarote y Fuerteventura, donde también pernoctan en terreros de lucha, naves y recintos provisionales. El magistrado apunta que lleva meses pidiendo que le proporcionen un listado de instalaciones disponibles. Y en forma de un auto, por lo que "no tiene sentido esta inhumanidad con este calor".