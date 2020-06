Un grancanario, denunciado por no llevar mascarilla

La Guardia Civil ha denunciado a un conductora que obtuvo positivo en la prueba de alcohol y drogas tras salir de un bar de Tomiño (Pontevedra), así como al joven que la acompañaba por no hacer uso de mascarillas en el vehículo al no ser convivientes. Además, el varón, vecino de Portugal, no tenía justificación para el desplazamiento en el marco del estado de alarma por la crisis sanitaria.

Según ha informado el Instituto Armado, sobre las 6,30 horas del pasado domingo cuando efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de O Porriño realizaban un operativo de verificación de alcohol y drogas en la PO-552, en las proximidades de un bar de la localidad de Tomiño, interceptaron a una mujer de 43 años que presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Tras realizarle las pruebas, obtuvo un resultado positivo en alcohol con tasas 0,34 y 0,31 mg/l y la prueba de drogas se saldó con positivo en cocaína, a falta de confirmación por el laboratorio, han indicado las mismas fuentes.

Estos hechos han sido denunciados por vía administrativa al ser constitutivos de infracción a la normativa sobre seguridad vial, ha concretado la Guardia Civil.

Además, las mismas fuentes han incidido en que, al indagar sobre los motivos del desplazamiento, los agentes comprobaron que en el interior del vehículo viajaba también un joven de 22 años natural de Las Palmas de Gran Canaria y con domicilio en Portugal. Ambos alegaron que acababan de tomarse una consumición.

El varón trató de justificar su viaje con un certificado laboral expedido por una empresa de Vigo, "si bien el aparcamiento del establecimiento nocturno del que salía en compañía de la conductora no se encontraba dentro del trayecto a su centro de trabajo", ha subrayado la Benemérita.

Además, ha manifestado que concurría la circunstancia de que los ocupantes "no respetaban la distancia máxima de seguridad ni hacían uso de mascarillas", ya que no residían tampoco en el mismo domicilio.

Estos hechos, subraya la Guardia Civil, "podrían ser también constitutivos de infracción por incumplimiento de las medidas sanitarias acordadas para la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19".