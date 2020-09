El jefe del Servicio de Rastreo Forestal de la Asociación Chelonia, Fernando Gómez, aseguró ayer que los indicios observados hasta ahora en el lugar donde varias personas han dicho haber avistado un cocodrilo en Simancas (Valladolid) no corresponden a un reptil de gran tamaño. Pero, aclaró, "eso no significa que no esté". El experto ha efectuado un reconocimiento del área de Pesqueruela, en la confluencia del Duero y el Pisuerga, junto a integrantes del Seprona y submarinistas de la Guardia Civil. Acerca de si puede tratarse de un cocodrilo del Nilo, como apuntó un biólogo, ha considerado que las condiciones para su vida no son las ideales. Ha explicado que se han encontrado restos de un pez depredado por una nutria y rastros humanos del paso de pescadores.