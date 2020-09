Un conato de incendio forestal, que según las primeras hipótesis fue provocado, alarmó en la tarde ayer al pueblo de Teror que vio como una columna de humo se levantaba en la zona de la Cruz de la Hoya Alta. La rápida intervención del helicóptero del Cabildo, Bomberos del Consorcio y miembros de Medio Ambiente hizo que el fuego no se propagara a la abundante vegetación que hay en la parte alta del municipio. Todo apunta a que alguna persona, aprovechando la festividad de San Antonio, prendió el fuego en un tocón de un eucalipto.

La alerta llegó al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) en torno a las seis de la tarde cuando varios alertantes avisaron de que había humo en el sendero que conecta la Villa Mariana con la Cumbre. Al lugar se desplazó en primer término la aeronave contratada por el Cabildo de Gran Canaria para la temporada de verano y con base en Artenara. Una vez realizada una primera visualización, la tripulación comenzó a descargar agua sobre el fuego.

A su vez, los bomberos del parque de Arucas acudieron hasta la carretera general GC-42, que conecta Teror con San Mateo, poco antes de Arbejales. Estos tuvieron que ascender con las mangueras hasta el punto donde se encontraban las llamas, de difícil acceso debido a la escarpada orografía. Una vez allí, comenzaron la extinción de las llamas. Los trabajos se alargaron hasta el ocaso y poco antes de las nueve de la noche se dio por extinguido, aunque un retén de trabajadores de Medio Ambiente permaneció refrescando la zona.

"Se podía haber ido de madre"

Fuentes de los equipos de emergencias que actuaron en el lugar indicaron que las llamas afectaron a una pequeña parcela de unos 100 metros cuadrados, pero avisaron de que "se podía haber ido de madre". En este sentido, explicaron que las condiciones meteorológicas, que durante los últimos días incluso han atraído ligeras lloviznas en las medianías del norte de Gran Canaria, ayudaron a contener las llamas. Pero, advirtieron, la zona tiene abundante combustible de pitas, tuneras y helechos, entre otras plantas, que podrían haber extendido las llamas con rapidez.

El alcalde de Teror, Gonzalo Rosario, apuntó que el tiempo ayudó a contener las llamas, que, avanzó, todo apunta a que habían sido provocadas. Otras fuentes precisaron que el fuego se inició en un tocón de un eucalipto, que pudo ser utilizado para prender el fuego que posteriormente afectó a monte bajo próximo. No obstante, en la tarde de ayer se celebraron las hogueras por la festividad de San Antonio, aunque el conato forestal no fue confundido con una de estas debido a que se había originado en un espacio donde no hay viviendas próximas.