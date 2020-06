No hace caso de la bandera roja y se baña en la playa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Puerto del Rosario, a un hombre de 43 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito desobediencia grave a agentes de la autoridad. El arrestado se encontraba bañandose en una playa de la capital majorera haciendo caso omiso a las indicaciones del servicio de socorrismo. El mismo increpó a los agentes negándose en todo momento en colaborar con los mismos.

Los hechos se desencadenaron tras la llamada al teléfono 091 por parte del servicio de socorrismo de una playa de la capital majorera, comunicando que un hombre se negaba a seguir las indicaciones de seguridad de la playa con bandera roja.

Los agentes policiales que se personaron en el lugar se entrevistaron con el personal de socorrismo, quien les informo del incumplimiento de las normas de seguridad por bandera roja por parte de un individuo, además les informó que esa misma persona ya había causado la misma situación días anteriores, teniendo incluso que acudir en su auxilio debido al mal estado del mar.

Los agentes policiales con las características aportadas por el alertante, localizaron a escasos metros a esta persona, por lo que le solicitaron su identificación, este no solo no hizo caso a las indicaciones de los agentes, sino que además comenzó a increparles y a no colaborar con los mismos.

Por ello los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención como presunto autor de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.

Instruido el correspondiente atestado policial, fue remitido a la Autoridad Judicial competente.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Puerto del Rosario.