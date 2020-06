La Guardia Civil desarrolla una operación en varios restaurantes de Gran Canaria por un presunto delito contra la salud pública

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está desarrollando una operación en varios restaurantes de Gran Canaria por un presunto delito contra la salud pública por parte de una empresa distribuidora de alimentos que tenía su sede en las Islas. Los agentes permanecieron ayer durante varias horas en el interior del restaurante Novillo Precoz, situado en la calle Portugal de Las Palmas de Gran Canaria, donde se llevó a cabo un registro. El negocio volvió a abrir sus puertas tras lo ocurrido.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, según ha indicado la Comandancia de Las Palmas, que ha declinado hacer más declaraciones acerca de lo ocurrido. El registro del conocido negocio de la capital grancanaria llamó la atención a varios ciudadanos, que vieron como durante la tarde del pasado viernes permanecía cerrado mientras los guardiasciviles se encontraban en su interior.

Según fuentes consultadas, las pesquisas estarían centradas en una compañía que ya ha sido extinguida y que se encargaba de distribuir alimentos a diferentes restaurantes de la Isla.

Guzmán de los Santos, propietario del restaurante Novillo Precoz, apuntó que el local continúa abierto. "Continuamos con nuestros servicios, con nuestras calidades, con todos nuestros controles, y todo la legalidad, si no estuviéramos legal no estaríamos abierto", apuntó De los Santos, quien no aportó más información al encontrarse la investigación secreta.