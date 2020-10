El Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas ha advertido recientemente del instrusismo que sufre la profesión después de que recientemente un falso gestor estafara más de 20.000 euros a una comunidad de vecinos de Playa del Inglés al falsificar la firma de directiva.

El colegio indicó que "muchas personas que ejercen la actividad de Administrador de Fincas no están colegiados, por lo que en definitiva no son administradores según las leyes". Y añadió, en torno a la detención: "Este no es un hecho aislado, son muchos los individuos que dicen ser administradores o que se presentan dispuestos a gestionar una comunidad. Esta es una profesión cualificada que requiere de expertos que guíen a los comuneros tanto en el mantenimiento correcto de zonas comunes, presentación y solicitud de subvenciones, o como ha ocurrido a lo largo de estos meses, guía y respaldo absoluto durante la incertidumbre del confinamiento".