El desconfinamiento durante el estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus ha traído consigo un incremento en el número de accidentes acuáticos en las aguas canarias. Junio se convirtió en el mes con mayor número de siniestros con 35, por los 25 de enero o los 19 de febrero. Abril cerró con cero incidencias por la cuarentena.

En los seis primeros meses se han producido un total de 93 sucesos en las Islas, en los que han fallecido 17 personas, otras 6 han resultado heridas críticas, 13 graves, 21 moderados y 11 leves. Además, se produjeron 23 rescates.

La plataforma 'Canarias, 1.500 kilómetros de costa', dirigida por el periodista Chano Quintana, señaló ayer en un comunicado que la principal causa de estos accidentes es "la imprudencia" por "no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y verse inmerso y no saber cómo actuar en una corriente de retorno". Asimismo, la plataforma recordó que estos sucesos son "la primera causa de muerte no intencional en las Islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial".

No obstante, en el primer semestre del año 'Canarias, 1.500 kilómetros de costa' ha registrado un total de 17 fallecidos en las costas, un 27% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando se contabilizaron 24, por las 7 víctimas en las carreteras interurbanas del Archipiélago, donde también se ha producido una importante reducción del 63%, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por islas, Gran Canaria acumuló casi la mitad de los sucesos mortales con un total de 7 muertos. Tenerife registró 3, Fuerteventura y La Palma 2 cada una, mientras que Lanzarote, El Hierro y La Gomera tuvieron un accidente mortal en cada isla durante los seis primeros meses del año. La Graciosa, por su lado, no registró óbito alguno.

La plataforma indicó que el 88% de los fallecidos identificados eran extranjeros procedentes de Alemania, que con cuatro víctimas es la nacionalidad más afectada seguida de Noruega, Suecia, Suiza, Hungría y China, todas ellas con una. Por edades, el 94% era adulto, del que el 41% tenía más de 60 años de edad. El 6% restante corresponde a fallecidos de edad desconocida.

Las playas continúan siendo el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se produce, con el 63% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (27%), piscinas naturales (7%) y piscinas (3%), indicó la nota