El acusado de colaborar en el asesinato de su hija de 5 meses junto a su compañera sentimental entre el 26 y el 27 de mayo de 2018 en La Matanza de Acentejo (Tenerife) negó ayer que pegase, zarandease o apretase al bebé en algún momento. Joel M. M. (20 años el día de los hechos) y su entonces pareja, Irene T. T. (19 años), declararon durante la apertura del juicio.

El acusado no durmió la noche del 26 al 27 porque le dolía la muela, según Irene T. T., aunque él alegó que sí durmió y que no le dolía nada especialmente. Sobre las 7 de la mañana, la encausada se despertó mientras la niña dormía tras toda una noche de lloros y escuchó cómo Joel encendía la música así como una serie de golpes. Una vez ella se volvió a despertar, el acusado aupó a la niña, a la que le colgaba la cabeza, carecía de su color habitual y le cambiaban poco a poco el color de los labios, según la encausada, por lo que la colocaron encima de la cama al comprobar que no respiraba.

Irene T. T. le quitó el body a la niña y encontró marcas por el tórax y la barriga del bebé. Joel M.M. comenzó entonces a realizarle movimientos de reanimación y huyó al ver a la policía al estar en busca y captura.