Bermúdez reclama inversiones en infraestructuras para que Tenerife no sufra 'ceros energéticos'

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha reclamado este miércoles inversiones en infraestructuras para que la isla de Tenerife no sufra ceros energéticos como el que ha registrado este miércoles, 15 de julio, o el que sufrió el 29 de septiembre de 2019.

Bermúdez señaló que el actual "no es el mejor momento" para que se produzcan averías o cortes de luz de este tipo, si bien matizó que con independencia de que se actúe con rigor y se espere a lo que diga la empresa sobre el origen de lo ocurrido, "lo cierto es que en Tenerife el año pasado también se produjo un cero energético y da la impresión de que tiene que ver con la falta de inversiones en infraestructuras o de distribución o producción".

Por ello ha considerado, en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, que se deben hacer las "inversiones necesarias" en una isla como Tenerife que "en estos momentos no tiene un problema de demanda" porque "hay muchísimos hoteles desgraciadamente todavía cerrados", de ahí que expuso que "es evidente que no es un problema de demanda, es un problema que tiene que ver con la infraestructura posiblemente de distribución, no es un problema de producción".

Bermúdez afirmó que "poco a poco" están recuperando por zonas la luz, la electricidad, si bien aún se desconoce el origen del cero energético.