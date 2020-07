Tenerife recupera el suministro eléctrico tras siete horas de apagón, así lo acaba de anunciar Red Eléctrica a través de su cuenta de Twitter. La compañía también aprovecha las redes sociales para confirmar que el cero energético que dio comienzo este miércoles a las 09:40 horas se produjo debido a un fallo en la generación.



Sin embargo, Endesa ha señalado que "no reconoce que haya habido un fallo de generación en sus centrales (Grandilla y Candelaria), sion que "el origen es otro que ahora se tendrá que investigar". "No sabemos si es interno o externo, pero no nos consta que sea un fallo de generación, porque si fuera así no se hubiese producido un cero energético", añaden fuentes de Endesa.





A las 16:44, hora insular, hemos completado la reposición del 100% del suministro eléctrico de la isla de #Tenerife. Tras las primeras investigaciones, se confirma que la causa del incidente se debe a un fallo en la generación. Lamentamos las molestias por lo sucedido. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) July 15, 2020