El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana decretó en la tarde de ayer la prohibición del baño en la playa de Meloneras después de que se detectara un vertido "bastante grande" de combustible en el mar, según indicó la concejala de Seguridad, Inés Rodríguez, quien espera que durante la mañana de hoy la situación retome a la normalidad después de que durante la tarde se disipara la mancha tras la intervención de los efectivos de Salvamento Marítimo.

La alerta se produjo sobre las cinco y media de la tarde cuando ya la zona comenzaba a despejarse de bañista. La embarcación Salvamar Menkalinan, con base en el puerto de Arguineguín, se dirigió al lugar para verificar la presencia de un vertido de gasoil frente al litoral de Meloneras. La tripulación empezó a disipar la mancha con el paso del barco sobre la misma y detectó, poco después, la presencia de más combustible frente a la costas de Maspalomas, entre la punta y el faro. El avión Sasemar 103, que se encontraba rastreando en ese momento la costa entre el continente africano y Fuerteventura para hallar una lancha neumática con 63 personas que zarpó recientemente de Tarfaya, se unió a la inspección y desde el cielo realizó una pasada para verificar el tamaño del vertido.En las tareas también participó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y componentes de Cruz Roja.

Inés Rodríguez apuntó que el cierre de la playa se produjo de inmediato y que las dimensiones del vertido eran "bastantes grandes". Pese a ello, puntualizó que se disipó con rapidez y que está previsto que a primera hora del día de hoy la zona recobre la normalidad después de que se realice un nueva inspección de las aguas y se compruebe que ya no hay residuos oleosos en el agua. Si esto no ocurre, se mantendrá la medida de cierre. La Policía Local se encargó de que los bañistas no accedieran a la zona de baño e insistió en que desalojaran la arena cuando ya atardecía.

Origen desconocido

La concejala apuntó que aún se desconoce el origen del vertido. Entre las hipótesis que se barajan apuntan a que a que podrían proceder o del muelle de Pasito Blanco, situado a pocos kilómetros de la zona, o de El Pajar, ambas zonas transitadas sobre todo por embarcaciones de recreo, aunque será una investigación dirigida por Capitanía Marítima la que determine de donde partió la mancha.

Esta es la segunda ocasión que la playa de Meloneras es cerrada al baño durante este año. El pasado mes de febrero, el Consistorio tuvo que avisar de la presencia de aguas contaminadas por la rotura de una tubería en el que tramo que comprende entre el Faro y el Centro Comercial de Varadero, anexa al paseo marítimo de Meloneras, frecuentada sobre todo por surfistas.