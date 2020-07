Amenaza de muerte a su mujer con una escopeta en El Doctoral

La Policía Local de Santa Lucía detuvo la pasada madrugada a un hombre de 45 años que presuntamente amenazó a su pareja con una escopeta, que cargó y apuntó contra ella mientras le gritaba en presencia de sus hijas menores de edad: "A mí me llevarán preso, pero tu estarás muerta". Los agentes acudieron de inmediato al lugar, en el barrio de El Doctoral, y procedieron a su detención. La víctima tuvo que ser atendida en el centro de salud debido al estado de ansiedad que presentaba.

Los hechos ocurrieron poco antes de las dos y media de la madrugada cuando una mujer llamó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 para solicitar ayuda porque su marido acababa de llegar al domicilio en un estado evidente de agresividad, gritando y rompiendo varios objetos de la casa. Éste, según la denunciante, le llegó a agredir en presencia de las menores y aseguró que pudo alertar al 112 porque había aprovechado que se había ido a una habitación donde guardaba las escopetas.

Agentes de la Policía Local, quienes solicitaron sin éxito el apoyo de la Guardia Civil, acudieron hasta El Doctoral, encontrándose al hombre en la calle, apoyado en un coche aparcado, a la espera. Cuando estos se interesaron por el estado de salud de la víctima, ésta, en estado de nerviosismo, llorando y con dificultades para hablar, manifestó que se encontraba en proceso de separación con su pareja.

La mujer prosiguió con la declaración de los hechos y apuntó que su aún marido había llegado a la vivienda en estado ebrio y en actitud agresiva, iniciándose una discusión durante la cual le agarró con fuerza y le zarandeó, insultándole y amenazándole con matarla, según indicaron fuentes consultadas.

La víctima le solicitó que dejará de agredirla al encontrarse presente las niñas. Fue en ese momento cuando el ahora detenido se ausentó para buscar una escopeta de caza y la mujer aprovechó para alertar al 112. Y relató que cuando llegó "desenfundó la escopeta en el salón y la cargó, apuntándome y gritándome que me iba a pegar en presencia de la Policía. Que a él se lo llevarán preso, pero que yo estaría muerta". "Y si no", prosiguió, "que me mataría después o mientras estuviera trabajando".

Los agentes de la Policía Local de Santa Lucía, que según las fuentes consultadas no tuvieron finalmente el apoyo de la Guardia Civil al no contar este cuerpo con efectivos suficientes, hallaron en la vivienda dos escopetas, que fueron requisadas, y procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.